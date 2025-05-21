Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 51 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze genelinde hedef aldığı evlerin enkazında sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentindeki Nafak caddesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu El-Avde Hastanesi'ni hedef aldı. İsrail topçu birliklerinin 3'üncü katını hedef aldığı hastanedeki hasar veya can kaybı henüz bilinmiyor.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir grup sivilin bulunduğu alanı hedef aldığı saldırı sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Tabet Nuveyri bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin gece düzenlenen bombardımanda yıkılan evlerin enkazı altından 15 Filistinlinin cenazesini çıkardığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı iki evde aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bombaladığı evde ise biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.