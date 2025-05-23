Gazze'ye ses olmak için yürüyorlar: Hedef Refah kapısı

Türkiye'de doktor olarak görev yapan ve Uluslararası Sağlık İnisiyatifi adlı kuruluşun üyesi olan Dr. Hüseyin Durmaz değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini anımsatan Durmaz, özellikle ramazan ayından bu yana Gazze halkının "çok şiddetli bir soykırıma" maruz kaldığını vurguladı.

Durmaz, "İnsani ve tıbbi yardımın da tamamen kesilmesiyle orada şu an çok ciddi sağlık ve insani sorunlarla karşı karşıyayız. Bu süreçte uluslararası kurumlar, hükumetler tam olarak yapmaları gerekenleri yapmadılar. Birleşmiş Milletler (BM) ya da diğer kurumlar normalde savaş sürecinde bile insani yardımın engellenmeme ilkesini maalesef İsrail'e karşı uygulamadılar." ifadelerini kullandı.

Aktivistler, sağlıkçılar ve insan hakları örgütleri olarak uzun zamandır eylemler yaptıklarını hatırlatan Durmaz, son olarak Cenevre'de 5 günlük "Beyaz Çadır" eylemi yaptıklarını belirtti.

Durmaz, "Hem uluslararası kurumlara görevlerini hatırlatmak hem de üzerlerinde baskı oluşturup Gazze'deki durumun sona ermesi, insani yardıma açılabilmesi için bu kez Refah Sınır Kapısı'na yürüyeceğiz. 31 ülkeden 150'nin üzerinde STK ile birlikte aktivistler bir araya geldik, bir uluslararası koalisyon oluşturduk." şeklinde konuştu.

Bu koalisyonun, politika ve inanç anlamında herhangi bir yere bağlılığının bulunmadığını ve tamamen insani olduğunu vurgulayan Durmaz, her türlü görüş ve fikirden insanların bu çatı altında bir araya geldiğini söyledi.





"Refah Sınır Kapısı'na kadar 3 gün yürüyüş yapacağız"

Durmaz, "12 Haziran'da Mısır'da buluşacağız, 13 Haziran'da El-Ariş'e geçeceğiz ve buradan Refah Sınır Kapısı'na kadar 3 gün yürüyüş yapacağız. Bu 3 günlük süreçte de çadır eylemleri yapacağız. Refah'ta da 2 gün tüm dünyaya sesimizi duyuracağız. Duyurumuzdaki 15 Haziran büyük miting ve eylemin yapılacağı gün. Ancak esasında program 12 Haziran'da başlıyor. 20 Haziran'da da programı bitirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır yetkilileriyle bu konuyla ilgili elçilik düzeyinde görüşmeler yaptıklarını ve mektuplar ilettiklerini bildiren Durmaz, henüz resmi bir cevap alamadıklarını kaydetti.

Durmaz, "Olumlu ya da olumsuz bir cevap gelse bile bu eylemi yapma noktasında hepimiz hemfikiriz çünkü artık tahammül edilebilir bir seviyede değil. Yani sonun sonu dediğimiz noktayı çoktan geçtik, kırmızı ışık dedikleri noktayı çoktan geçtik. Biz Gazze halkına bunu borçluyuz." diye konuştu.

Mısır makamlarına eylemin amacıyla ilgili gerekli izahatı yaptıklarına işaret eden Durmaz, barışçıl ve sivil olan bu eyleme izin çıkmasını beklediklerini söyledi.

Durmaz, "Resmi otoriteler izin vermese bile 12 Haziran'da Kahire Havalimanı'nda buluşacağız." dedi.

Refah Sınır Kapısı'na 15 Haziran'da ulaşacaklarını belirten Durmaz, burada 20 Haziran'a kadar çadırlarda kalacaklarını ve dünyanın çağrılarına kulak vermesi için çeşitli gösteriler yapacaklarını anlattı.

Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşe Türkiye'den çok sayıda STK ve aktivist ilgi gösteriyor. Şu an için bir başvuru formu var. Bununla ilgili bir Telegram grubu da var ve oradan talepler toplanıyor. Bizim kanaatimiz, maksimum 150 kişiyle Türkiye'den sınırlamayı düşünüyoruz. Burada sayıdan çok nitelik ve amaca odaklandık. Çünkü birçok ülkeden de insanlar geleceği için zaten bir kalabalık olacaktır."

Eyleme katılacak kişi sayısında bir sınırlama olmadığını vurgulayan Durmaz, bu eyleme 2 bin 500 ila 3 bine yakın aktivistin katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.







