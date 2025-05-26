Katil İsrail Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yeni katliamlara imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrindeki el-Daraj bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fehmi el-Cercavi Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.