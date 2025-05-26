Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail, yardım dağıtımını kontrol ederek yerinden etmeyi hedefliyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail, yardım dağıtımını kontrol ederek yerinden etmeyi hedefliyor

13:3926/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yerinden etme planlarını uygulamak amacıyla Birleşmiş Milletler kurumlarını devre dışı bırakarak, “şüpheli bir kurum” aracılığıyla insani yardım dağıtımını kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) yardım dağıtımını kontrol etmek için bir mekanizma uygulama çabasından derin endişe duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşları devre dışı bırakmayı hedeflediğine dikkati çekilen açıklamada, “İşgal, sivilleri aç bırakmayı, yardım dağıtımını bir savaş silahına dönüştürmeyi ve kaos yaratmayı amaçlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Yardım dağıtımında tartışmalı yapı: Gaza Relief Foundation

İsrail ve ABD, son dönemde İsviçre'de “Gaza Relief Foundation” (Gazze İnsani Yardım Vakfı) adıyla tescillenen bir yapı aracılığıyla, Gazze'nin güney ve orta kesimlerinde yardım dağıtımını teşvik etmeye çalışıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, kuruluşun arkasında ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, bu girişimin İsrail'in "yerinden etme ve Filistinlileri şantajla tehdit etme" yönündeki hedeflerine hizmet ettiğini vurguluyor.

Kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood ise bugün yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve “tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini” belirtmişti.

Açıklamasında, başta güvenlik olmak üzere birçok pratik engelin planı uygulanamaz hale getirdiğini vurgulayan Wood, vakfa liderlik etme amacının bu girişimi "gerçekten bağımsız" bir insani yardım kuruluşuna dönüştürmek olduğunu söyledi.

UNRWA: “Yeni mekanizma, ikinci bir Nekbe olabilir”

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de ABD ve İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak için geliştirdiği yeni planın “zorla yerinden etme” anlamına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Lazzarini, bu mekanizmanın “uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini” ifade etmişti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak, yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusu açlığa sürüklüyor.

İsrail hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verildi. Oysa Gazze'nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.



#ABD
#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT - AYT - YDT