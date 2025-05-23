Çin ve Almanya arasında kritik temas

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma alanlarında Almanya ile yakın bir iş birliği hedeflediklerini kaydeden Şi, özellikle otomotiv, makine imalatı ve kimya gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra, yapay zeka ile kuantum teknolojisi gibi ileri teknolojilerde de Almanya ile ilişkilerini güçlendirebileceklerini söyledi.