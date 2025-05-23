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Çin ve Almanya arasında kritik temas

Çin ve Almanya arasında kritik temas

16:2723/05/2025, Cuma
DHA
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Şi Cinping - Friedrich Merz
Şi Cinping - Friedrich Merz

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in Almanya ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve dünya ekonomisinin istikrarlı büyümesine katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Şi, “Sağlıklı ve istikrarlı Çin-Almanya ilişkileri, yalnızca iki ülkenin temel çıkarlarına hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ortak beklentilerine de uygundur” ifadelerini kullandı.


  • İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma alanlarında Almanya ile yakın bir iş birliği hedeflediklerini kaydeden Şi, özellikle otomotiv, makine imalatı ve kimya gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra, yapay zeka ile kuantum teknolojisi gibi ileri teknolojilerde de Almanya ile ilişkilerini güçlendirebileceklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Merz ise Çin'in dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Almanya'nın ‘Tek Çin' politikasına bağlılığını sürdüreceğini ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeye kararlı olduklarını bildirdi. Merz ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ilişkilerin sağlıklı gelişimi için aktif katkı sunacaklarını da aktardı.


Taraflar ayrıca, Ukrayna krizi başta olmak üzere küresel güvenlik konularında da fikir alışverişinde bulundu.





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