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Paris’i yakan öfke: Fransa'da Merkez Bankası mı yakıldı?

Paris’i yakan öfke

Bazı sendikalar, STK’lar ve basın kuruluşlarının çağrısıyla Paris’teki Republique Meydanı’nda toplanan yüzbinlerce kişi “Macron istifa” sloganları attı. Gösterilere Sarı Yelekliler de katıldı. Bastille Meydanı’nda göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Fransa Merkez Bankası ise yakılmak istendi. Alevler binanın içine ulaşmazken yakındaki bar, kafe ve bir gazete büfesi yandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da tartışmalı güvenlik tasarısı ile polis şiddeti Paris, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes ve daha birçok şehirde protesto edildi. Bazı binalar ve araçlar ateşe verildi.
Fransa’da tartışmalı güvenlik tasarısı ile polis şiddeti Paris, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes ve daha birçok şehirde protesto edildi. Bazı binalar ve araçlar ateşe verildi.

Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteklediği güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi.Ülkede güvenlik yasa tasarısına ve artan polis şiddetine tepkiler büyüyor. Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan “Genel Güvenlik Yasasına Hayır” Kolektifi’nin çağrısıyla Fransa genelinde 100’den fazla eylem yapıldı. Paris’teki Republique Meydanı’ndan toplanan yüzbinlerce eylemci, Nation Meydanı’na kadar yürüdü. Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’i hedef aldı ve “(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa” sloganları attı. Macron’un son dönemde uygulamaları ile ülkeyi otoriter rejime sürüklediği iddia ediliyor. Cumartesi günü düzenlenen protestolar sadece Paris’le sınırlı kalmadı, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes ve daha küçük şehirlerde de eylemler gerçekleşti.

Protestolarda Macron’a ve Darmanin’e istifa çağrısı yapıldı.

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YASANIN HEDEFİ ÖZGÜRLÜKLER

  • Fransız AFP haber ajansı, protestoları organize eden grubun “Bu yasa tasarısı basın özgürlüğünü, haber verme ve haber alma özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü engellemeyi hedefliyor” sözlerine yer verildi. Sendikalar ve geçen yıl aylarca sokaklarda eylemlerine devam eden Sarı Yelekliler de protestolara katıldı.

Başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleşen gösterilerde, meydanlar yangın yerine döndü. Göstericiler yasanın hedefinin özgürlükler olduğunu kaydetti ve ülkeyi otoriter rejime sürüklediği iddia edilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep etti.

Paris'te sığınmacılara destek protestosu: Bırakın Uyusunlar
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Paris'te sığınmacılara destek protestosu: Bırakın Uyusunlar
Fransa'nın başkenti Paris'te dün akşam sığınmacılar tarafından kurulan çadırların polis ve jandarma tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından sığınmacılara destek protestosu düzenlendi. Göstericiler, kamptan atılan sığınmacılara kalacak bir yer bulunana kadar onlarla birlikte olacaklarını ifade ederken, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini kınadı. Göstericiler, sık sık hep bir ağızdan “Bırakın Uyusunlar” sloganı attılar. Polis, meydanda çıkabilecek olası olaylara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

BASTILLE’DE AYAKLANMA

Bastille Meydanı’nda göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Protestocular, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Çatışmaların yaşandığı bölgelere TOMA sevk edilirken, polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis, göstericilerin lüks mağazaların bulunduğu semtlere gitmesini engellemek amacı ile bazı cadde ve sokaklara barikatlar kurdu.

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MERKEZ BANKASI ATEŞE VERİLDİ

  • Gösteriler sırasında Fransa Merkez Bankası, bir grup gösterici tarafından ateşe verildi. Alevler binanın içine ulaşmazken, Merkez Bankası’nın hemen yanında bulunan bar, kafe ve bir gazete büfesi alevlere içerisinde kaldı. İtfaiye, çıkan yangına müdahale ederken, polis eylemcileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.

500 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığının verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı. Organizasyon komitesi ise katılımcı sayısını 500 bin olarak açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris’teki eylemde 9 kişi gözaltına alındı. Lyon’daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde, birçok gösterici ve bir polis yaralandı.

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IRKÇI POLİS ŞİDDETİ

Paris’in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Michel Zecler stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmişti. 23 Kasım’da, polis, 500’e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

Tartışmalı yasa tasarısı

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021’de Senatonun onayına sunulacak. Senato’dan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Meclis’te oylanacak. Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde “drone”nin yanısıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor. Fransa’da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı. Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

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