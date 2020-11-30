Paris’i yakan öfke

Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteklediği güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto edildi.Ülkede güvenlik yasa tasarısına ve artan polis şiddetine tepkiler büyüyor. Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan “Genel Güvenlik Yasasına Hayır” Kolektifi’nin çağrısıyla Fransa genelinde 100’den fazla eylem yapıldı. Paris’teki Republique Meydanı’ndan toplanan yüzbinlerce eylemci, Nation Meydanı’na kadar yürüdü. Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’i hedef aldı ve “(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa” sloganları attı. Macron’un son dönemde uygulamaları ile ülkeyi otoriter rejime sürüklediği iddia ediliyor. Cumartesi günü düzenlenen protestolar sadece Paris’le sınırlı kalmadı, Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes ve daha küçük şehirlerde de eylemler gerçekleşti.
YASANIN HEDEFİ ÖZGÜRLÜKLER
- Fransız AFP haber ajansı, protestoları organize eden grubun “Bu yasa tasarısı basın özgürlüğünü, haber verme ve haber alma özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü engellemeyi hedefliyor” sözlerine yer verildi. Sendikalar ve geçen yıl aylarca sokaklarda eylemlerine devam eden Sarı Yelekliler de protestolara katıldı.
BASTILLE’DE AYAKLANMA
Bastille Meydanı’nda göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Protestocular, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Çatışmaların yaşandığı bölgelere TOMA sevk edilirken, polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis, göstericilerin lüks mağazaların bulunduğu semtlere gitmesini engellemek amacı ile bazı cadde ve sokaklara barikatlar kurdu.
MERKEZ BANKASI ATEŞE VERİLDİ
- Gösteriler sırasında Fransa Merkez Bankası, bir grup gösterici tarafından ateşe verildi. Alevler binanın içine ulaşmazken, Merkez Bankası’nın hemen yanında bulunan bar, kafe ve bir gazete büfesi alevlere içerisinde kaldı. İtfaiye, çıkan yangına müdahale ederken, polis eylemcileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.
500 BİN KİŞİ KATILDI
İçişleri Bakanlığının verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı. Organizasyon komitesi ise katılımcı sayısını 500 bin olarak açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris’teki eylemde 9 kişi gözaltına alındı. Lyon’daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde, birçok gösterici ve bir polis yaralandı.
IRKÇI POLİS ŞİDDETİ
Paris’in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Michel Zecler stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmişti. 23 Kasım’da, polis, 500’e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.
Tartışmalı yasa tasarısı
Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021’de Senatonun onayına sunulacak. Senato’dan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Meclis’te oylanacak. Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde “drone”nin yanısıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor. Fransa’da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı. Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.