Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri Mark ile görüştü
11:01, 20/10/2026, Salı
DHA
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'de bir araya geldi. Bakan Fidan'ın "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.
Toplantı öncesinde de ikili temaslarda bulunan Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Bakan Fidan'ın "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması bekleniyor.
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