Peşmerge komutanı Şirvan Barzani: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

Terör örgütü PKK mensupları, geçtiğimiz günlerde Irak'ın Duhok kentinde bir saldırı düzenledi. Saldırıda bir Peşmerge öldü, üç Peşmerge de yaralandı. Bir süre sonra ikinci bir saldırı daha düzenleyen PKK, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) polisini hedef aldı.

“Kırmızı çizgi aşıldı”

IKBY Bakanlar Kurulu’nun, saldırıyı sert şekilde kınayarak bunu "kırmızı çizginin aşılması" olarak yorumlamasının ardından bir tepki de Peşmerge komutanı Şirvan Barzani’den geldi. Barzani, "Bize talimat verilirse, PKK’yı 3 dakika içerisinde bitiririz" açıklamasını yaptı.