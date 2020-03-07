Dünya Rakiplerini tek tek saf dışı bırakıyor Suudi Arabistanda Muhammed bin Selman, öz amcasını ve eski veliaht prensi gözaltına aldırdı
ORTADOĞU

Rakiplerini tek tek saf dışı bırakıyor: Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman, öz amcasını ve eski veliaht prensi gözaltına aldırdı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht Prens Muhammed bin Nayef’in Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandı. Görgü tanıklarının verdiği bilgide, yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızları tutuklamayı gerçekleştirdi. Alınan bu kararla Muhammed Bin Selman geçmişte rakip olduğu isimleri saf dışı bırakmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Bin Nayef ve Muhammed Bin Selman
Muhammed Bin Nayef ve Muhammed Bin Selman

Suudi ailesinin önemli figürlerinden Prens Ahmed ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef, cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandı.

  • Ahmet bin Abdulaziz kurucu Kral Abdülaziz'in oğlu, yani Prens Muhammed bin Selman’ın öz amcası. Muhammed bin Nayef ise eski İçişleri Bakanlarından, aynı zamanda Selman'ın kuzeni ve önceki veliaht prens. Babası Nayef bin Abdulaziz de Selman’in öz amcası.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, tutuklama sebebi ‘vatana ihanet’. Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi.

Ahmet Bin Abdülaziz

Haberde söz konusu tutuklamaların Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Muhammed Bin Selman ve Muhammed Bin Nayef (sağdaki)

  • Alınan bu kararla Muhammed Bin Selman geçmişte rakip olduğu isimleri tek tek saf dışı bırakarak gücünü daha da pekiştirdi.

Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra’daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu.

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