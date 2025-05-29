RTÜK Başkanı Şahin: Türkiye Gazze'nin sesini duyan bir ülkedir

"Gazze'den gelen öğrencilerimiz aramızda. Onlar da mezun olacaklar ve ilerleyen dönemde mezun olmak için burada eğitimlerine devam edecekler. Kıymetli gençler, Gazze'de çocuklar oyun odalarında değil savaşın gölgesinde büyüyorlar. Anneler, evlatlarını okula değil enkazdan hayata uğruyorlar. Ve siz tüm bu karanlığın içinden geçerek buraya ulaştınız. Geldiniz çünkü umudu bırakmadınız. Kaleminizden vazgeçmediniz. Sessiz ama derin bir mesaj verdiniz hepimize. Biz hala buradayız, ayaktayız, öğreniyoruz, direniyoruz. Bu mesajı bütün dünyaya tekrar verdiniz. Sizler yalnızca mazlum değil, aynı zamanda vakur bir duruşun temsilcilerisiniz. Asla başınızı öne eğmeyin. Bize gösterdiniz ki zulüm karşısına susmamak yalnızca bir hak değil aynı zamanda insan olmanın sorumluluğudur. Burada olmanız bizim için sadece bir misafirperverlik değildir. Gerçek bir kardeşliktir. Bu ülkenin kalbi sizlerle çarpar. Dualarla sizlere ulaşıyoruz. Çünkü biz biliriz ki Kudüs'ün yüzü İstanbul'un vicdanında yankı bulur. Gazze'nin gözyaşı Anadolu toprağına düşer. Ve bilin ki Türkiye Gazze'nin sesini duyan, acısını hisseden, haklı mücadelesini kendi mücadelesini bilen bir ülkedir. Biz her zaman biz her zaman sizlerin yanındayız"