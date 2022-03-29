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Dünya Rusyadan Türkiyeye teşekkür Diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı
AVRUPA

Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür: Diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür etti. Zaharova, bu süreçte Türkiye’nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Rusyadan Türkiyeye teşekkür: Diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’de bir araya gelerek, Ukrayna’daki savaşa karşı ateşkes ve barış görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsederek, “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara’nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye’ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz” dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler İstanbul'da yeniden başladı. Toplantı salonunda heyetlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya sizden müjde bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız” dedi. Konuşması sonrası, Rus ve Ukraynalı heyetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

"HUKUK NORMLARI DOĞRULTUSUNDA KARARLAR ALINIYOR"

Türkiye’nin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, “Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor” ifadelerini kullandı.

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