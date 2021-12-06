Dünya Sedat Pekerin gözaltına alındığı iddiası nasıl ortaya çıktı?
ORTADOĞU

Sedat Peker'in gözaltına alındığı iddiası nasıl ortaya çıktı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde El Cezire'de yer alan haber analizde Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile olan ilişkileri ele alındı. Haberde Sedat Peker hakkında yer alan "BAE tarafından tutuklandığı ve iade edileceği iddia edilmişti" ifadesi gündem oldu. El Cezire'nin Sedat Peker'in gözaltına alındığını duyurmadığı ortaya çıktı. El Cezire'de yapılan analizde yalnızca "Sedat Peker'in tutuklandığı iddia edilmişti" bilgisi yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sedat Peker gözaltına alındı mı? Sedat Peker gözaltı , Sedat Peker BAEde gözaltına alındı mı ? Sedat Peker gözaltına mı alındı? Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri
Sedat Peker

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde El Cezire'de yer alan haber analizde Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile olan ilişkileri ele alındı. Haberde Sedat Peker hakkında yer alan "BAE tarafından tutuklandığı ve iade edileceği iddia edilmişti" ifadesi gündem oldu.

El Cezire'nin Sedat Peker'in gözaltına alındığını duyurmadığı ortaya çıktı. El Cezire'de yapılan analizde yalnızca "Sedat Peker'in tutuklandığı iddia edilmişti" bilgisi yer aldı.

KÖRFEZ İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Haberde Abu Dabi'nin veliaht prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan ile bir araya geldiği yatırım anlaşmalarının imzalandığı belirtildi.

SEDAT PEKER GÖZALTINDA OLABİLİR İDDİASI

Haberde iki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığı ifade edilerek Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından göz altına alınmış olabileceği iddialarının gündeme geldiği ifade edildi.

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