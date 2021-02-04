Dünya Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için görüşmeler yapıyor
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için görüşmeler yapıyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticaret ve güvenlik alanlarında Türkiye ile daha iyi ilişkiler için gizli ve açık görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

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BAE Veliaht Prensi Muhammed b. Zayed ile Suudi Prens Muhammed b. Selman
BAE Veliaht Prensi Muhammed b. Zayed ile Suudi Prens Muhammed b. Selman

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticaret ve güvenlik alanlarında Türkiye ile daha iyi ilişkiler için gizli ve açık görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre İki ülke bölgede ticaret ve güvenliğe fayda sağlayabilecek adımlar atarak Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

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Suudi Arabistan ve BAE geçtiğimiz günlerde Katar’la anlaşmazlığı sona erdirmişti.

Gazeteye konuşan ir Türk yetkili, Türkiye ve BAE'nin ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı görüştüğünü belirterek, bu girişimlerin salgın nedeniyle durdurulan başkentler arasındaki uçuşları yeniden başlatma kararını teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Haberde Türkiye'nin Müslüman Kardeşler desteği konusunda fikir değiştirmediği, BAE ve Suudi Arabistan'ın ise bu hareketi tehdit olarak gördüğünün altı çizildi.

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İHRACAT PAZARI BÜYÜK

Ülkeler arsandaki ihracat pazarı güçlü bir pazarlık kozu. BAE, 2019'da gerçekleştirdiği 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Irak'tan sonra Türkiye’nin Orta Doğu’daki ikinci en büyük ticaret ortağı. Türkiye'ye petrol ve kimyasal tedarik eden Suudi Arabistan, düşen ihracata rağmen bölgesel pazarlarının başında geliyor.

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