7 Ekim’den sonra Gazze’de saldırıları gerçekleştirmek için 300 bin yedek askeri göreve çağıran terör devleti İsrail’in, işgal hareketine 4 tümenden oluşan yaklaşık 100 bin askerle devam ettiği ortaya çıktı. El Cezire’nin haberinde, tümenlere bağlı askerler zaman zaman Gazze içinde ve dışında yer değiştirdiği için anlık sayıları tespit etmek zor olsa da en az 4 tümenin sürekli olarak işgal altındaki bölgede bulundurulduğuna dikkat çekildi. Sahadaki kayıpları artan işgalci ordunun askerleri psikolojik olarak da zorluklar

yaşamaya başladı.

25 bine kadar çıkıyor

Haberde, işgalci gücün tümenlerinin asker sayısının 6 bin ila 25 bin arasında değiştiği belirtildi. Ayrıca Gazze içindeki 4 tümene ek olarak sınır bölgesinde de bir tümen bulunduğu kaydedildi. 25 bin askerin bulunduğu 4 tümenle beraber İsrail’in Gazze içerisinde 100 bin askeri olabileceği ifade edilirken, bunun yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip bölgede her 20 sivile 1 asker düştüğü anlamına geldiğinin

altı çizildi.

Han Yunus’ta 6 tugay

İşgalci ordunun yoğun saldırılar gerçekleştirdiği güneydeki Han Yunus kentinde an itibarıyla altı tugay muharip birlikle faaliyet gösterdiği belirtildi. Han Yunus’ta tank desteğiyle kent merkezine doğru ilerlemek isteyen bu birliklerin direnişçilerin yoğun mücadelesiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

167 işgalci öldürüldü

Öte yandan 84 gündür devam eden saldırılarda işgalci gücün kayıpları da hızla artmaya devam ediyor. İsrail ordusu son olarak çatışmalarda 3 işgalci askerin daha öldüğünü açıkladı. Böylece ölen toplam asker sayısı 167’e yükseldi. İşgalci ordudan yapılan açıklamada, öldürülen askerlerin kimlikleri 22 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Asaf Pinhas Tubul, 24 yaşındaki Bölük Komutanı Neriya Zisk ve 32 yaşındaki Binbaşı Dvir David Fima olarak açıklandı.

Cinnet getirip arkadaşlarını yaraladı

Öte yandan Gazze’de kadın ve çocuk ayırt etmeden katliamlarına devam eden işgalci askerlerin psikolojisi ise altüst olmuş durumda. Son olarak İsrail’deki Kanal 12’nin bildirdiğine göre, kısa süre önce Gazze’den dönen bir İsrail askeri gördüğü kabustan uyanıp silahını ateşleyerek arkadaşlarını yaraladı. Askerin olay sırasında İsrail’in güneyinde bulunan Aşkelon’daki bir rehabilitasyon merkezinde kaldığı, olay sırasında bir duvara ateş ederek sayısı açıklanmayan sayıda silah arkadaşının şarapnel parçalarıyla yaralanmasına sebep olduğu ifade edildi. Haaretz gazetesi bu ayın başlarında Gazze işgaline katılan askerlerin yüzde 18’inin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirtmişti.







