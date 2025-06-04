Trump Lahey'e gidiyor: NATO Zirvesi'ne katılacak

Leavitt, ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla tekliflerini sunmalarını isteyen bir mektup gönderdiğini de bildirdi. Leavitt, basın toplantısında, ‘ABD'nin gönderdiği mektubunda diğer ülkelerin ticaret konusunda en iyi tekliflerini sunmaları için çarşamba gününe kadar süre verdiği' yönündeki habere ilişkin soruyu yanıtladı.