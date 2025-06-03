ABD ticaret ortaklarına teklif sunmaları için mektup gönderdi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'i düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin diğer ülkelere ticaret konusunda en iyi teklifi sunmaları için süre verdiğini açıkladı. Leavitt, "ABD olarak belirlediğimiz şartlara uyduğumuzu ve yetkililerimizin Çinli muhataplarıyla yazışmalarını sürdürdüğünü biliyorum." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla tekliflerini sunmalarını isteyen bir mektup gönderdiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü soruları yanıtladı
Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın dünya genelindeki pek çok önemli ticaret ortağıyla görüştüğünü anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın iyi anlaşmalar beklediğini dile getiren Leavitt, bu yolda ilerlediklerini kaydetti.
Leavitt, Greer'ın şu anda Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü ifade ederek, anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını dile getirdi.
"Trump Şi ile çok yakında görüşecek"
Leavitt, çok yakında Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşeceğini söyledi.
Trump'ın geçen hafta yüzde 50'ye yükseltileceğini duyurduğu çelik ve alüminyum tarifelerinin yarın yürürlüğe gireceğini belirten Leavitt, ilgili kararnamenin bugün imzalanacağını kaydetti.