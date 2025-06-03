Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD ticaret ortaklarına teklif sunmaları için mektup gönderdi

ABD ticaret ortaklarına teklif sunmaları için mektup gönderdi

22:023/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Beyaz Saray ticaret ortaklarına anlaşma tekliflerini sunmaları için mektup gönderildiğini doğruladı
Beyaz Saray ticaret ortaklarına anlaşma tekliflerini sunmaları için mektup gönderildiğini doğruladı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'i düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin diğer ülkelere ticaret konusunda en iyi teklifi sunmaları için süre verdiğini açıkladı. Leavitt, "ABD olarak belirlediğimiz şartlara uyduğumuzu ve yetkililerimizin Çinli muhataplarıyla yazışmalarını sürdürdüğünü biliyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla tekliflerini sunmalarını isteyen bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

Beyaz Saray Sözcüsü soruları yanıtladı

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında,
"ABD'nin gönderdiği mektubunda diğer ülkelerin ticaret konusunda en iyi tekliflerini sunmaları için çarşamba gününe kadar süre verdiği"
yönündeki habere ilişkin soruyu yanıtladı.
Söz konusu mektubun içeriğini teyit edebileceğini söyleyen Leavitt,
"USTR bu mektubu tüm ticaret ortaklarımıza son tarihin yaklaştığını dostane bir şekilde hatırlatmak için gönderdi."
diye konuştu.

Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın dünya genelindeki pek çok önemli ticaret ortağıyla görüştüğünü anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iyi anlaşmalar beklediğini dile getiren Leavitt, bu yolda ilerlediklerini kaydetti.

Leavitt, Greer'ın şu anda Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü ifade ederek, anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını dile getirdi.

ABD ticaret ortaklarıyla görüştü

"Trump Şi ile çok yakında görüşecek"

Çin'in İsviçre'de varılan geçici ticaret anlaşmasına uyup uymadığını takip ettiklerini söyleyen Leavitt,
"ABD olarak belirlediğimiz şartlara uyduğumuzu ve yetkililerimizin Çinli muhataplarıyla yazışmalarını sürdürdüğünü biliyorum."
dedi.

Leavitt, çok yakında Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşeceğini söyledi.

Trump'ın geçen hafta yüzde 50'ye yükseltileceğini duyurduğu çelik ve alüminyum tarifelerinin yarın yürürlüğe gireceğini belirten Leavitt, ilgili kararnamenin bugün imzalanacağını kaydetti.



#tarife
#ABD
#Ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı