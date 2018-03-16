DünyaTSK 9 köyü teröristlerden temizledi
ZEYTİN DALI HAREKATI

Afrin operasyonunda son durum... 9 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK 9 köyü teröristlerden temizledi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Gulyan, Yukarı Gulyan, Kokan ve Darkir köylerini teröristlerden temizledi. Gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 9'a yükseldi.

Haber MerkeziAA
Zeytin Dalı Harekatı'nın 56. gününde 9 köy terörist unsurlardan temizlendi
Zeytin Dalı Harekatı'nın 56. gününde 9 köy terörist unsurlardan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Aşağı Gulyan, Yukarı Gulyan ile Mabatlı beldesine bağlı Kokan ve Darkir köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.
Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 9'a yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 217'si köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 261'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

"6 belde TSK ve ÖSO'nun kontrolünde"

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

"Güvenli geçiş imkanı sunuyor"

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

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