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Dünya

Tutuklanmaktan korkan Netanyahu yardım için Biden'a koştu

Gazze'deki soykırım saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı. İsrail medyasında yer alan habere göre Netanyahu, UCM'nin aralarında kendisinin de bulunduğu İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istediği belirtildi.

00:38 - 30/04/2024 Salı
AA
Binyamin Netanyahu - Joe Biden
Binyamin Netanyahu - Joe Biden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istediği bildirildi.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtildi.

Tutuklanma endişesiyle Biden'a koştu

Netanyahu ile Biden arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği ifade edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedildi.

Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarıldı.

İsrail'den dünyadaki büyükelçiliklerine talimat

İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.



#Netanyahu
#Joe Biden
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Tutuklanma
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