Dünya Yunan bakandan skandal sözler Türkiyeyi suçladı
AVRUPA

Yunan bakandan skandal sözler: Türkiye'yi suçladı

Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile arttı. Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye suçlayan skandal açıklamalara imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunan bakandan skandal sözler: Türkiyeyi suçladı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.

Türkiye - Yunanistan ilişkileri tarihin en gergin döneminden geçerken Atina'dan tansiyonu artıracak skandal bir açıklama geldi.

  • Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi gösterdi.

'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan Bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'

Hürriyet'te yer alan habere göre Ankara'yı gerilimi tırmandırmak ile suçlayan Dendias, 'Bu duruma güçlü ama sakince yanıt veriyoruz' dedi.

Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine konuşan Dendias, 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' iddiasında bulundu.

Dendias, Yunanistan'ın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunun da altını çizdi.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

  • Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

Yunan ana muhalefet lideri Çipras'tan Miçotakis hükümetine uyarı: Batı bizi yalnız bırakacak
DÜNYA
Yunan ana muhalefet lideri Çipras'tan Miçotakis hükümetine uyarı: Batı bizi yalnız bırakacak

PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
GÜNDEM
PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
19 milyon dolarlık öğle yemeği

19 milyon dolarlık öğle yemeği

Gizemli hayırsever ünlü yatırımcı için kesenin ağzını açtı
Kabede tarihi düzenleme

Kabe'de tarihi düzenleme

​Artık kimse dokunamayacak.
Yunan bakandan skandal sözler: Türkiyeyi suçladı

​Ücretlerini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.