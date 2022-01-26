Dünya Yunan medyasından hezimet itirafı Tüm dostlarımız bizi sattı
AVRUPA

Yunan medyasından hezimet itirafı: Tüm dostlarımız bizi sattı

Yunanistan, ABD’nin Türkiye’nin bypass edildiği EastMed doğalgaz boru hattı projesinden desteğini çekmesiyle Akdeniz’de bir yenilgi daha aldı. Yunan medyası, bu gelişme sonrası Miçotakis hükümetine Türkiye’ye karşı izlenilen politikaların hiçbir işe yaramadığı eleştirisinde bulunarak, “Tüm dostlarımız bizi sattı” yorumunda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan medyasından hezimet itirafı: Tüm dostlarımız bizi sattı
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

İSRAİL'DEN SONRA YUNANİSTAN'DAN İTİRAF

İsrail medyası, “ABD Türkiye’yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek” diyerek itirafta bulunurken, bu gelişme Yunanistan açısından da bir mağlubiyet olarak görülüyor. Yunan medyasında çıkan haberlerde, “Tüm dostlarımız bizi sattı” yorumunda bulunularak Miçotakis hükümetine eleştiriler yöneltildi.

"PLANLARIMIZ BİRER BİRER ÇÖKTÜ"

Yunan basınında Doğu Akdeniz’de ard arda yaşanan olumsuz gelişmelerle Yunanistan’ın şok üstüne şok yaşadığı, Miçotakis hükümetinin planlarının Türkiye’nin karşı hamleleriyle birer birer çökmeye başladığı ifadeleri yer aldı.

ELEŞTİRİ OKLARI DENDİAS'IN ÜSTÜNDE

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın eleştiri oklarının hedefinde olduğu belirtilerek, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın ışıkları günün 24 saati gece gündüz sönmüyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a hesap sormaya hazırlanıyor. Dendias ise son hamleler olarak Türkiye’yi bu defasında Fransa öncülüğünde ve yardımıyla Avrupa Birliği üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor” denildi.

"ERDOĞAN'IN AKILLICA HAMLELERİ..."

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akıllıca adımlar attığı vurgusu yapılarak, “Erdoğan’ın akıllı hareketleri sonucunda şimdi artık Miçotakis hükümetini ne ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ne de Macron’un Fransa’sı kurtaramaz. Yaz öncesi seçime hazırlıklı olalım” görüşüne yer verildi.

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