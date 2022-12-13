Dünya Yunanistanda casus skandalı Şirketlere baskın yapıldı
AVRUPA

Yunanistan'da casus skandalı: Şirketlere baskın yapıldı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yetkili savcılık makamları casus yazılım programı "predator" ile ilgili şirketlerle ilişkisi bulunan kişilere ait verilere sahip. Haberde söz konusu verilerin çeşitli evrak ve tanıkların ifadelerinden elde edildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanda casus skandalı: Şirketlere baskın yapıldı
Arşiv

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yetkili savcılık makamları casus yazılım programı "predator" ile ilgili şirketlerle ilişkisi bulunan kişilere ait verilere sahip.

Haberde söz konusu verilerin çeşitli evrak ve tanıkların ifadelerinden elde edildiği belirtildi.

Casus yazılımla ilgili olduğu düşünülen altı şirkete baskın yapıldığı aktarılan haberde, savcılık makamlarının bundan sonra atacakları adımları baskın sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda belirleyeceği ifade edildi.

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Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

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