Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni perde: Çipras dönemi işaret edildi

Yunanistan’daki yasa dışı dinleme skandalında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

To Vima gazetesi, casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının yasa dışı şekilde dinlenmesine ülkenin bir önceki Başbakanı Aleksis Çipras döneminde başladığını iddia etti.

Haberi manşetine taşıyan gazete, 3’ü üst düzey diplomat olmak üzere 19 kişinin, 2015-2019 yılları arasında, Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) tarafından, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) aracılığı ile dinletildiğini öne sürdü. SYRİZA tarafından habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Çipras, dinleme skandalına ilişkin isimleri istemişti

SYRİZA lideri Çipras, dinleme skandalının ortaya çıkması sonrası Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu’nu (ADAE) ziyaret ederek son 3 yıla ait hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep etmişti.

Ne olmuştu?

Yunanistan’da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi, Yunanistan’ın en önemli isimlerinin hükümet tarafından casus yazılımlarla dinlendiği iddia etmişti. İddiada yer alan önemli isimler arasında Yunanistan Ulusal Savunması Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Korgeneral Charalampos Lalousis, Yunanistan’ın eski Emniyet Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, eski Bakanlar Mihalis Hrisohoidis, Olga Yerovasili, günümüz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamları bulunuyor.

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