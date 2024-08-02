Zanzibar'ın en iyisi Maarif okulları: Birinciliklerle anılıyor

Zanzibar'da eğitim kampüsü 66 bin metrekarelik bir alanda ve yatay bir mimaride oluşmakta. Kampüs içerisinde yer alan, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede toplam bin 335 öğrenciye hizmet vermekte. 109 personelden oluşan güçlü kadrosuyla Zanzibar'da hem istihdama katkı sağlanıyor hem de kaliteli bir eğitim ile Zanzibar'ın geleceğine kaliteli bir eğitim fırsatı sunuluyor.









Okul müdürü Mehmet Kürşat Güzel, Türkiye Maarif Vakfı Zanzibar'da okullarının ulusal sınavlarda her sene üstün başarılar sağladığını ifade etti. 2021 yılında Zanzibar'da birinciliği elde ettiklerini söyleyen Güzel, 2024 yılında da Zazibar ikincisi olduklarını belirtti. Güzel, ''Tüm ilkokul, ortaokul ve liselerimizdeki sınıflarımıza bilgisayar ve prodüksiyon cihazlarımızın bulunması, kütüphanelerimizin zenginliği, özellikle ana okulumuzun uluslararası standartlarda eğitim veriyor oluşu, öğretmenlerimizin zaman zaman Türkiye'de hizmet içi eğitim programlarımız katılması okulumuzun eğitim kalitesine büyük katkı sağlıyor'' dedi.





Türkiye Maarif Vakfı Okulları, Zanzibar'lı öğrencilere, YTB ve Diyanet Vakfı işbirlikleriyle Türkiye'de lise ve üniversite eğitimi imkanlarını da sağlıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 50'nin üzerinde öğrenci Türkiye 'de eğitim imkanı buldu. Bunun gibi TR-YÖS sınavları sayesinde pek çok öğrenci kendi imkanlarıyla Türkiye'de üniversite eğitimi için fırsat yakalamış oldu.





Faaliyet gösterdiği ülkeler ile Türkiye arasında gönül köprüleri inşa etmeyi ana hedef olarak belirlemiş olan Türkiye Maarif Vakfı, Zanzibar ve Türkiye arasında da bu amaca dönük çalışmalar yapıyor. Özellikle Türkiye'de eğitimini tamamlamış olan Zanzibarlı öğrencilerin iki ülke için birer gönül elçileri olacak. Hali hazırda Zanzibar Devlet Başkanı Hussein Ali Mwinyi de 1990'lı yıllarda üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayarak ülkesine dönmüştü. Bu da Türkiye Maarif Vakfının Zanzibar çalışmalarının nedenli kıymetli olduğunu gösteriyor



