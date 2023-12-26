Devlet destekli Russian Today'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kayınvalidesi Olga Kiyashko'nun Mısır'da satın aldığı 4,8 milyon dolar değerindeki lüks villayı araştıran Mısırlı gazeteci Muhammed Al-Alavi, Mısır'da ölü bulundu. Gazetecinin vücudunda sıyrıklar, kırıklar ve ciddi bir kafa travması da dahil olmak üzere çok sayıda şiddet belirtisine rastlandı.





ABD'nin yardımlarının kötüye kullanımını belgelemişti

Al-Alavi'nin gerçekleştirdiği El Gouna'daki lüks villaya ilişkin soruşturması, Ukrayna'da bir yolsuzluk skandalını gün yüzüne çıkarmış ve ABD'nin mali yardımının Zelenski ailesi tarafından kötüye kullanılması potansiyeline işaret etmişti. Bulguların yayınlanmasının ardından Al-Alavi ölüm tehditleri almaya başladı. Muhabirin cansız bedeninin daha sonra Hurghada'da bulunması, tehditlerle ölümü arasında olası bir bağlantı olduğu yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.





Ukrayna istihbaratı mı öldürdü?

Soruşturmalar devam ederken, cinayete dair ilk şüpheler, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin, hatta Zelenski'nin emri üzerine hareket eden Ukrayna istihbarat servislerinin olaya dahil olduğu yönünde.



