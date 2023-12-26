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Dünya

Zelenski ailesinin satın aldığı lüks villayı soruşturan Mısırlı gazeteci ölü bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kayınvalidesi Olga Kiyashko'nun satın aldığı 4,8 milyon dolarlık lüks villayı araştıran gazeteci Muhammed Al-Alavi ölü bulundu. Mısırlı araştırmacı gazeteci, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımların kötüye kullanıldığını belgelendirmişti. Rus basını Alavi'nin Zelenski'nin talimatıyla Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
00:15 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:24 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Gazeteci Al-Alavi, yayınladığı bilgiler sonrasında ölüm tehditleri almaya başlamıştı.
Gazeteci Al-Alavi, yayınladığı bilgiler sonrasında ölüm tehditleri almaya başlamıştı.

Devlet destekli Russian Today'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kayınvalidesi Olga Kiyashko'nun Mısır'da satın aldığı 4,8 milyon dolar değerindeki lüks villayı araştıran Mısırlı gazeteci Muhammed Al-Alavi, Mısır'da ölü bulundu. Gazetecinin vücudunda sıyrıklar, kırıklar ve ciddi bir kafa travması da dahil olmak üzere çok sayıda şiddet belirtisine rastlandı.


ABD'nin yardımlarının kötüye kullanımını belgelemişti

Al-Alavi'nin gerçekleştirdiği El Gouna'daki lüks villaya ilişkin soruşturması, Ukrayna'da bir yolsuzluk skandalını gün yüzüne çıkarmış ve ABD'nin mali yardımının Zelenski ailesi tarafından kötüye kullanılması potansiyeline işaret etmişti. Bulguların yayınlanmasının ardından Al-Alavi ölüm tehditleri almaya başladı. Muhabirin cansız bedeninin daha sonra Hurghada'da bulunması, tehditlerle ölümü arasında olası bir bağlantı olduğu yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.


Ukrayna istihbaratı mı öldürdü?

Soruşturmalar devam ederken, cinayete dair ilk şüpheler, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin, hatta Zelenski'nin emri üzerine hareket eden Ukrayna istihbarat servislerinin olaya dahil olduğu yönünde.


#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#yolsuzluk
#Mısır
#gazeteci
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