Efor Çay Sanayi halka arz oluyor. Şirketin halka arzı SPK tarafından onaylandı ve talep toplama sürecine giriyor. Sektöre 2005 yılında Aktarım ismiyle başlayan Trabzon Of merkezli yaş çay işleme şirketi Efor Çay, 21 yıllık tecrübesini borsaya aktarmaya hazırlanıyor. Peki Efor Çay halka arz kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar? İşte tüm ayrıntılar.
Efor Çay Halka Arz Ne Zaman?
Efor Çay Sanayi, 26-27-28 Haziran günlerinde 14,50 TL ile talep toplama sürecine girecek. Efor Çay halka arzı katılım endeksine uygundur.
Efor Çay Halka Arz Kaç Lot Veriyor?
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verilmesinin ardından 3 gün boyunca talep toplayacak. Bu işlemin tamamlanmasının ardından kaç lot verdiği de belli olacak. SPK'ya halka arz için başvuran Efor Çay'ın halka açıklık oranı yüzde 25.79'ken toplamda da 90 milyon adet lot dağıtacağı öğrenilmişti.
Efor Çay Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Efor Çay halka arz fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.
Efor Çay Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Efor Çay halka arz tarihi 26-27-28 Haziran olarak belirlendi.
Efor Çay (Borsa Kodu) Ne Olacak?
Efor Çay’ın sembolü “EFOR” olarak belirlendi. Efor Çay halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak belirlendi.
Efor Çay Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Efor Çay, halka açıklık oranı 24,79%’dur. Toplamda 90 milyon adet lot dağıtılacaktır.