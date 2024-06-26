Yatırımcı akınına uğrayan ve halka arz rekorları kıran Borsa İstanbul’da rüzgar tersine döndü. Bireysel yatırımcının ağırlıklı pay sahibi olduğu halka arzlar; küçük birikim sahibi vatandaş için önemli bir gelir kapısıydı. Yüksek faiz sebebiyle bu yılın arzları zayıf performans sergileyince, vatandaşın talebi de azaldı. 2,5 milyon ila 3,5 milyon kişi arasında seyreden arz başına talep, 1,3 milyon kişinin altına geriledi.