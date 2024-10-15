255 tonluk dev böyle yerleştirildi: Tarihi projede yeni aşama Türkiye'de ilk ve tek olacak

Tamamlandığında tek başına Türkiye'nin yüzde 10 elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kritik bir aşama daha tamamlandı. Yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak mega proje, dünyanın küresel bir enerji kriziyle mücadele ettiği bir dönemde Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından önemli yatırımlardan biri.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin türbin tesisinin düşük basınç rotoru montajlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 255 tonluk son basınç rotoru tasarım konumuna yerleştirildi.

Toplam ağırlığı 255 ton olan rotorun montajı, ekipman imalat tesisini temsilen bir mühendisin gözetiminde gerçekleştirildi. Türbin kurulumunun bir sonraki aşamasında uzmanlar, tüm parçaların doğru hizalanmasını sağlayacak ve bu süreçte ekipman parçaları birbirine uygun şekilde konumlandırılacak. Ardından uzmanlar, türbini çark cihazına yerleştirecek ve montajın doğruluğunu, hizalanmanın uygunluğunu ve işletim sistemlerinin hidrolik testler için hazır olup olmadığını kontrol edecekler.

Köprü vinç kullanılarak monte edildi

Montaj sürecinin ünite için önemli olduğunu ifade eden Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Rotor bir köprü vinç kullanılarak monte edildi. Rotorun montajı, yüksek hassasiyet gerektiren teknik açıdan karmaşık bir işlem olma özelliğini taşıyor. İşlem, başarılı bir şekilde tamamlandı ve Akkuyu NGS'nin 1'inci Ünitesi'nin türbin ünitesinin tüm büyük boyutlu bileşenleri tasarım konumuna monte edilmiş oldu. Türbin tesisini test etmeye başlamadan önce türbin şaftı hattını ayarlamamamız, ikincil devrenin yoğunluğunu ve sızdırmazlığını sağlamamız gerekiyor. Bu işlemler, çeşitli teknik yapılarda 3 binden fazla bağlantının kaynaklanması anlamına geliyor."

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin özellikleri neler?

Akkuyu, ülkemizin ilk nükleer santrali olacak.

Proje 4 üniteden oluşmakta ve her bir ünitenin gücü 1200 MWe olacak şekilde tasarlanmıştır. Yani tam olarak tamamlandığında 4800 MWe üretebilecektir.

Akkuyu NGS Projesi’nin teknik referans santrali, Rusya’da bulunan AES-2006 projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin tahmini işletme ömrü 60 yıl olacaktır.

Akkuyu’da kullanılacak yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.

Santral, deniz kıyısında yer almaktadır ve etraftaki bölgelerden 200 metreye ulaşan dağlarla ayrılır, 4.5 km’lik bir asfalt yolla D400 ‘e bağlanmaktadır.

Hangi ülkede kaç nükleer santral var?

Dünyada halen 30 ülkede 438 nükleer santral reaktörü enerji üretiminde kullanılırken, 42 nükleer santral inşa aşamasında bulunuyor. Şu anda 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör bulunurken, 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı devam ediyor.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2035′e kadar dünyanın elektrik ihtiyacının yıllık ortalama yüzde 2,2, toplamda ise yüzde 70′e varan oranda artması bekleniyor. Mevcut durumda dünyada elektrik üretiminde yüzde 40,6′lık payla kömür ilk sırada bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 22,2 ile doğalgaz geliyor. Hidrolik enerji kaynakları yüzde 16′lık payla üçüncü olduğu listenin dördüncü sırasında ise yüzde 13′le nükleer yer alıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre dünyada bulunan nükleer santral ve kurulu güç miktarı ile ülkelerin ürettikleri toplam enerji içinde nükleer santrallerden elde ettikleri enerji miktarı şöyle;

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre dünyada bulunan nükleer santral ve kurulu güç miktarı ile ülkelerin ürettikleri toplam enerji içinde nükleer santrallerden elde ettikleri enerji miktarı şöyle;​

Akkuyu'da NGS inşaatı 2018 yılında başladı

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.





Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.





Çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ettiği projede, çoğunluğu Türk çalışanlardan oluşan binlerce kişi görev alıyor. İnşaat sahasında çalışan kişi sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demirinin kullanıldığı ve 1,3 milyon metreküp betonun döküldüğü santralin yapımında 1300'den fazla iş makinesi görev yapıyor.











