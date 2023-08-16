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Ekonomi

Adabank'ın devrine onay çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Adabank'ın AHL Ahlatcı Finansal Yönetim tarafından devralınmasına onay verdi.

09:31 . 16/08/2023 Çarşamba
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Adabank

Adabank

Adabank'ın devri resmen gerçekleşti. Bundan sonra Adabank'ın sahibi AHL Ahlatçı Finansal Yönetim oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu konuyu AHL Ahlatçı Finansal Yönetim'e bildirdi ve böylece bankanın yüzde 96,68234 oranındaki payı devrolmuş oldu.


Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.




#Adabank
#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
#BDDK
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