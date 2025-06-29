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Akkuyu NGS tamamlandığında Rus yatırımı 37 milyar dolara ulaşacak

Akkuyu NGS tamamlandığında Rus yatırımı 37 milyar dolara ulaşacak

04:0029/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ömer Bolat
Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı’na katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bunan Bolat, Rusya'nın Türkiye için ticaret ve enerjide kilit öneme sahip olduğunu belirtti. Bolat, Akkuyu NGS tamamlandığında, Rus yatırımlarının 37 milyar dolara ulaşacağının da altını çizdi

7 MİLYON RUS TURİST GELİYOR

KEK toplantısının ardından varılan anlaşmaların, iki ülke ekonomik ilişkileri açısından temel oluşturduğunu anlatan Bolat, “Türk müteahhitler, dünyada 103 milyar dolar ve 2 bin 200 projeyle beşte birini Rusya’da yaptı. Rus iş insanlarının Rusya’da 3,5 milyar dolarlık, Rus iş insanlarının Türkiye’de 7 milyar dolarlık yatırımları var” bilgisini paylaştı. Akkuyu NGS tamamlandığında, Rus yatırımlarının 37 milyar dolara ulaşacağının altını çizen Bolat, “Kültür ve turizm alanındaki yakınlaşmamızın en önemli göstergesi, yılda 7 milyona yakın Rus turistin gelmesidir” dedi.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
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