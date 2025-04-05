Altın piyasasında hareketli kapanış: Son fiyatlar belli oldu

Hafta sonları serbest piyasada altın fiyatları işlem görmediği için herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Altın alım-satımı, Cuma günü belirlenen son fiyatlar üzerinden kuyumcular aracılığıyla sürdürülüyor. Bu arada, Çin'in ABD ürünlerine yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi koyma kararı aldığı ve konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyarak dava açtığı bildirildi.

Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Büyük ekonomiler arasındaki gerilimin tırmanması, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altının değer kazanmasına neden oldu. Ancak bu iyimser hava uzun sürmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut ekonomi politikalarında değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasıyla birlikte altına olan ilgi azaldı ve fiyatlar gerileyerek satış baskısıyla karşılaştı.