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Altın piyasasında hareketli kapanış: Son fiyatlar belli oldu

Altın piyasasında hareketli kapanış: Son fiyatlar belli oldu

09:185/04/2025, Cumartesi
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

5 Nisan 2025 Cumartesi günü altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından izleyenler tarafından merak ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlemler dururken, altın alım satımı kuyumcular üzerinden sürüyor. Vatandaşlar, güncel fiyatları öğrenmek için kuyumcu vitrinlerine ve anlık verilere yöneliyor.

Hafta sonları serbest piyasada altın fiyatları işlem görmediği için herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Altın alım-satımı, Cuma günü belirlenen son fiyatlar üzerinden kuyumcular aracılığıyla sürdürülüyor. Bu arada, Çin'in ABD ürünlerine yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi koyma kararı aldığı ve konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyarak dava açtığı bildirildi.


Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Büyük ekonomiler arasındaki gerilimin tırmanması, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altının değer kazanmasına neden oldu. Ancak bu iyimser hava uzun sürmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut ekonomi politikalarında değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasıyla birlikte altına olan ilgi azaldı ve fiyatlar gerileyerek satış baskısıyla karşılaştı.



GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.709,52

Satış: 3.710,58


ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.036,34

Satış: 3.040,14


ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.935,23

Satış: 6.066,80


CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 23.740,90

Satış: 24.192,97


TAM ALTIN FİYATI

Alış: 24.826,00

Satış: 25.272,00


YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11.833,36

Satış: 12.133,59


ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 23.740,90

Satış: 24.192,97


ATA ALTIN FİYATI

Alış: 25.377,91

Satış: 26.019,72


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.078,85

Satış: 3.019,41


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.473,63

Satış: 3.697,22


GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 61.683,00

Satış: 63.229,00




#Altın
#ekonomi
#gram
#çeyrek

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