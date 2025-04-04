Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapılmıştır." denildi. Elektriğe son zam 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı.
EPDK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; konut, kamu ve özel hizmetler, sanayi ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik tarifelerine zam yapıldı.
Konut elektriğine yüzde 25 zam
Son zam geçen yılın temmuz ayındaydı
Elektriğe en son 1 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 38 zam yapılmıştı.
"100 kWh elektrik tüketimi 259,04 TL oldu"
"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.
Doğal gazda konutlara zam yok
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."