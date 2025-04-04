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Konut elektriğine 9 ay sonra zam

Konut elektriğine 9 ay sonra zam

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:034/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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EPDK, elektriğe zam geldiğini açıkladı.
EPDK, elektriğe zam geldiğini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapılmıştır." denildi. Elektriğe son zam 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı.

EPDK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; konut, kamu ve özel hizmetler, sanayi ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik tarifelerine zam yapıldı.

Konut elektriğine yüzde 25 zam

Açıklamada,
"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapılmıştır."
denildi.

Son zam geçen yılın temmuz ayındaydı

Elektriğe en son 1 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 38 zam yapılmıştı.

"100 kWh elektrik tüketimi 259,04 TL oldu"

EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

Doğal gazda konutlara zam yok

Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama % 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.
Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

#Elektrik
#Zam
#Konut

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