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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 285 bin 993,5 liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 285 bin 993,5 liraya yükseldi

17:188/07/2025, الثلاثاء
AA
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Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.
Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 285 bin 993,5 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 280 bin lira, en yüksek 4 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 285 bin 993,5 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.


KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 849 milyon 710 bin 5,1 lira, işlem miktarı ise 901 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 901 milyon 76 bin 890,8 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
4.250.000,00 3.309,00
En Düşük
4.280.000,00 3.327,00
En Yüksek
4.292.000,00 3.337,00
Kapanış
4.285.993,50 3.331,55
Ağırlıklı Ortalama
4.285.464,79 3.330,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)
3.849.710.005,1
Toplam İşlem Miktarı (Kg)
901
Toplam İşlem Adedi
35


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