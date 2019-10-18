Ekonomi Sadece bir başvuru oldu Atatürk Havalimanında bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı

Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı

Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından gündeme gelen ve sahipleri tarafından alınmayı bekleyen 17 uçak için tanınan 30 günlük süre doldu. Aralarında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov'un da yer aldığı 17 uçak için sadece tek bir başvuru yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla söz konusu uçak sahipleri tarafından Atatürk Havalimanı'ndan alınırken, geri kalan 16 uçağın ise hurdaya ayrılarak ihale yöntemi ile satışı için çalışmalara başlandı.

Kenan Biter Yeni Şafak
Kapatılan Atatürk Havalimanı'nda sahipleri tarafından alınmayı bekleyen uçaklardan bazıları.
Kapatılan Atatürk Havalimanı'nda sahipleri tarafından alınmayı bekleyen uçaklardan bazıları.

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte geçtiğimiz nisan ayında kapılarını kapatan Atatürk Havalimanı'ndaki apronda yer alan tesis ve binaların yıkımı için ihale gerçekleştirildi.

İhaleyi kazanan firmanın açıklanmasıyla birlikte çok yakında havalimanında faaliyetleri sona ermiş olan Çelebi ve Havaş şirketlerine ait binalar ile bazı tesislerin yıkım ve söküm işlemelerinin de başlaması bekleniyor.

MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Yıkımların tamamlanmasıyla yaklaşık 12 milyon m2 üzerine kurulu olan havalimanının devasal arazisine, içerisinde bahçeler, kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alacağı Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi yapılacak.

Mevcut alan içerisinde yıkılmayarak korunacak olan terminal binaları ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülecek.

Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 7 Nisan'da kapatıldı.

TERMİNAL İŞLETMESİ İÇİN KİRAYA ÇIKILDI

Öte yandan 7 Nisan'da kapatılan ve müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ile otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet vermeye devam eden Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerinin yanı sıra Genel Havacılık Terminali'nin işletimi için de kiraya verilmek amacıyla ihaleye çıkılmış durumda.

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SAHİPLERİ TARAFINDAN ALINMAYI BEKLEYEN 17 UÇAK İÇİN SÜRE DOLDU

Tabi tüm bu gelişmelerin yanı sıra havalimanının kapanması ile gündeme gelen ve sahipleri tarafından alınmayı bekleyen uçaklara ne olduğu sorusu da akıllara geldi...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçları için 24 Temmuz'da tebliğ yayınlanmış, bu tebliğ üzerinden uçakların sahiplerine konma-konaklama ücretleri ve vergi borçlarının ödenmesi ile hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması için 30 gün süre tanımıştı.

Söz konusu uçaklar için tanınan sürenin ağustos sonu itibariyle dolduğu öğrenildi.

Kapatılan Atatürk Havalimanı'nda sahipleri tarafından alınmayı bekleyen uçaklardan bazıları.

BİR UÇAĞIN SAHİBİ BAŞVURUDA BULUNDU

yenisafak.com’un edindiği bilgiye göre; aralarında, Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı 17 uçak için tanınan 30 günlük süre zarfında tek bir uçak için başvuruda bulunuldu.

Başvuru sonrası konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahiplerine teslim edildi.

  • Atatürk Havalimanı'nda bırakılan yabancı ülke siciline kayıtlı hava araçları için ise kayıtlı olduğu ülkenin sivil havacılık otoritesine gerekli bildirimler yapıldı.

ALINMAYAN 16 UÇAK İHALE İLE SATILACAK

30 günlük sürenin dolmasıyla birlikte bir uçak için yapılan başvuru dışında kalan 16 uçak için ise ihale süreci başladı. Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışı için ilan çıkılacak.

Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracı da bulunuyor.

5 YIL İÇİNDE BAŞVURU HAKKI!

İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar ise bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.

5 yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kasasına girecek.

Atatürk Havalimanı’na terk edilen 17 uçak için çağrı
FOTOĞRAF 22
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Uçakların havalimanından çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik taslağı hazırladı.
Title
Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde uçaklar bulundukları yerden çıkartılabilecek. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.
Title
Atatürk Havalimanı’nda ‘Y’ apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti.
Title
1994 yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor.
Title
Alanda büyük uçakların yanı sıra küçük uçaklar da bulunuyor. Bunların arasında TC-APS kuyruk tescilli Cessna 340A model uçak da bulunuyor.
Title
Bir süre yurt içinde kargo taşıyan Cessna 340A daha sonra UPS Türkiye içi hava operasyonunu durdurunca hurdaya ayrıldı. Kullanılamaz durumdaki uçaklar arasında Airbus A300 tipi yolcu uçakları da bulunuyor.
Title
Hacizli ve hurda uçakların Atatürk Havalimanı’ndan kaldırılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir yönetmelik taslağı hazırladı.
Title
Buna göre SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek.
Title
Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak.
Title
Atatürk Havalimanı'ndaki hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak.
Title
Bu bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak.
Title
Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek
Title
5 yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel SHGM bütçesine gelir kaydedilecek.
Title
Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Atatürk Havalimanı’na terk edilen 17 uçak için çağrı
Ticari uçuşlara kapatılan ve yalnız kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçak bulundukları yerden kaldırılacak. Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme bekleniyor.

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