Bakan Kurum: Haziranda TOKİ müjdesi vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yılda bir buçuk milyon konut satışı olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bunun yaklaşık yüzde 31'ini 1. ev konut satışları, kalanını da 2. el konutların el değiştirdiği bir satış görüyoruz. Bu satışları incelediğimizde arz-talep dengesine göre yüklenici firmalar konut yaparlar ve satış gerçekleştirirler. Geçtiğimiz yıllarda konut fazlalığı vardı, bir eleştiri söz konusuydu. Biz bunu Sayın Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımızla konuşarak bir kampanya yaptık." dedi.

"İŞİN İÇİNDE FIRSATÇILAR VAR"

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığının söz konusu olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar. İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:38 Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: 81 ilimizde yapacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu canlı yayında iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve kentsel dönüşüm planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.' diyen Bakan Kurum, haziran ayında da bir TOKİ müjdesi verileceğini belirtti. Bakan Kurum, bu müjdenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını söyledi. BiP'te paylaş

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81 KENT İÇİN SOSYAL KONUT

"Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır." diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz."

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HAZİRANDA TOKİ MÜJDESİ GELECEK

TOKİ konutları sayesinde serbest piyasadaki konutların fiyatının da kontrol altına aldığını sözlerine ekleyen Bakan Kurum, haziran ayında TOKİ müjdesinin verileceğini sözlerine ekledi.

Bu müjdenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyleyen Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımızın konutlara erişimini sağlamış oluyoruz. Konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışların nedeniyse ham madde girdileriyle ilgili. Yoksa son 3-4 yıldır konutlarda bir artış söz konusu değildi. Hiçbir zaman afetlerde, alt gelir, orta gelir vatandaşlarımızın çaresiz kalması konusunda bir tavır sergilemedik. O yüzden sosyal konut ve kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam edeceğiz. Kirada doğrudan bizim bir rolümüz yok. Arz-talebi dengelediğimiz zaman kiralarda istediğimiz seviye gelecektir.

FİKİRTEPE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

1983 yılından daha eski... Çok güzel bir konumda Fikirtepe. 15 bin konut ve 60 bin vatandaşı ilgilendiren bir mesele. Burada vatandaşlarımızın gelen talepleri doğrultusunda bir planlama yapıldı. 3. kişilere satışlar, insanların başkalarının ortak olduğu bir süreç gördük. Biz bu duruma kayıtsız kalamazdık ve Cumhurbaşkanımız "Bu sorunu halledelim" diye talimat verdi.

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Meclis'ten bir kanun geçirerek düzenleme yaptık. 2022 yılında vatandaşlarımızın burada kalan yarım işleri düzeltmek için sürece müdahil olduk. İhalelerini yaptık. 2023 yılı itibariyle inşallah teslimlerini yapacağız. Bu süreçte de onlara kira ve taşıma yardımı veriyoruz. Orada bir cazibe merkezi olacak. Yeniden planlama yaptık. Bir de yabancıya konut satışı var. Sayın Meral Akşener konut artışından bahsetti. Aslında ifade olarak doğru bir ifade değil. Bizim ortalama 30-40 bin yabancıya satışımız var.

"YABANCIYA KONUT SATIŞININ FİYAT ARTIŞINA ETKİSİ YOK"

Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti. Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil. Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok.

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Rusya-Ukrayna krizi de göstermiştir ki barış için attığı adımlar dünyada güven vermiştir.

Bütün devletlere baktığımızda, ABD'de İngiltere'de belli bir miktarla ev aldığınızda hem vatandaşlık hem oturma izni veriyorlar.. Bu şekilde bize gelmeleri, yatırım yapmaları çok önemli. Bu ülkeye güveniyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Bu adamlar sadece konut almıyor ki, geliyor fabrika açıyorlar. İstihdam sağlanıyor. Dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke olmak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bizim vatandaşlarımız ABD'den Avrupa'dan ev almıyorlar mı?"