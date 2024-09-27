Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te bir hayvan çiftliğini ziyaret etti.
Burada gazetecilere konuşan Bakan Yumaklı, Gaziantep'in tarım açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.
Destek ödemeleri bugün yatıyor
1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını belirten Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: