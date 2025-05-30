Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 31- Mayıs ila 4 Haziran arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli Sandığı 1 Haziran, SSK 2-3-4 Haziran'da ödeme alacak.
Milyonlarca emeklinin beklediği haber belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Kurban Bayramı için alacağı ikramiyelerin 31 Mayıs Cumartesi günü hesaplara aktarılacağı açıkladı.
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.