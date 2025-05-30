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Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

10:0730/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 31- Mayıs ila 4 Haziran arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli Sandığı 1 Haziran, SSK 2-3-4 Haziran'da ödeme alacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Kurban Bayramı için alacağı ikramiyelerin 31 Mayıs Cumartesi günü hesaplara aktarılacağı açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.


#Bayram İkramiyesi
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