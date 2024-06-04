Kurban alımı yapılırken kurban ibadetini usulüne uygun yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in yapmış olduğu açıklamaları takip ediyor. Kurban taksit veya kredi kartı ile alınır mı? İşte Diyanet'in konuya ilişkin açıklamalar...

Kurban taksit veya kredi kartı ile alınır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceğini açıkladı. İşte konuya ilişkin Diyanet'in açıklaması...

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Taksitle kurban alınabilir mi?

Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur.







