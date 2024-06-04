|
Özgün

Kredi kartıyla veya taksitle kurban alınır mı? Diyanet'ten Kurban Bayramı öncesi açıklama

Dini Günler Takvimi 2024 göre Kurban Bayramı toplam 4 gün sürecek. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Kurban Bayramı öncesi kurban alımı için vatandaşlar hazırlıklar yapıyor. Kurban alımında kredi kartı/ taksitle ödeme yapılıp yapılmayacağı merak edilen konulardan birisi. Peki, kredi kartıyla veya taksitle kurban alınır mı? Kurban taksitle alınırsa geçerli olur mu? Kurban satışında ödeme nakit mi olmalı? İşte konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama...

10:35 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Kurban satışı
Kurban satışı

Kurban alımı yapılırken kurban ibadetini usulüne uygun yerine getirmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in yapmış olduğu açıklamaları takip ediyor. Kurban taksit veya kredi kartı ile alınır mı? İşte Diyanet'in konuya ilişkin açıklamalar...

Kurban taksit veya kredi kartı ile alınır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceğini açıkladı. İşte konuya ilişkin Diyanet'in açıklaması...

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Taksitle kurban alınabilir mi?

Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur.



#kurban
#kredi kartıyla kurban kesmek
#taksitle kurban almak
#taksitle kurban kesmek
#diyanet
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Kurban satış ve kesim yerleri 2024 belli oldu! İşte İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası kurban pazarı kurulan ilçeler