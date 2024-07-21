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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik sistemi açıklaması: Yeni yasama döneminde gündeme alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. En düşük emekli maaşına yapılan zam hakkında konuşan Erdoğan, "Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız" dedi.

Pınar Görgü
11:59 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 12:04 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından yurda döndü.


Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşünde Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Meclisin tatil öncesi görüştüğü en önemli düzenlemelerden biri vergi adımları ve en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme oldu. Basına yansıyan bazı haberler var emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor diye. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
sorusuna şu cevabı verdi.

"Yeni yasama döneminde gündeme alacağız"

"Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz.

"Biz ölçüyoruz biçiyoruz"

Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret."


#Recep Tayyip Erdoğan
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#TBMM
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