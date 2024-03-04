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Ekonomi

Hisar-O tek tek vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar-O’nun atış görüntülerini yayımladı. Görüntülerde Hisar-O’nun hedefleri teker teker tam isabet ile vurduğu görülüyor.

04:00 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:29 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hisar-O
Hisar-O

MSB, orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar-O’nun son atış görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Hisar-O’nun, hedefleri teker teker başarılı şekilde vurduğu görülüyor.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Hisar-O
#Savunma Sanayi
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