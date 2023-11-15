Hizmet ihracatı 100 milyar doları aşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünya hizmetler ihracatındaki payını yüzde 2'ye yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi. Geçen yılki 89 milyar dolarlık hizmet ihracatının 50 milyar dolarının net fazla olduğunu ifade eden Bakan Bolat, “Ocak-eylül döneminde yüzde 14,3'lük bir artışla 75 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı elde edildi. Son 12 ayda 100 milyar dolara yaklaştı, 98 milyar 300 milyon dolar. Hizmet ihracatı, yıl sonunda 100 milyar doları aşacak” dedi.

EYLÜLDE 23 AYIN EN YÜKSEK CARİ FAZLASI

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), 2022'de en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in de katıldığı "Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2022 Yılı İhracat Şampiyonları" töreninde ödüllendirdi. Bolat, törende yaptığı konuşmada, cari açık sorunu olan ülkeler için hizmetler ihracatının öneminin çok daha fazla olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı, “Eylül ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir cari işlemler fazlası verdik. Bu son 23 ayın en yüksek aylık fazlası. Cari işlemler açığını geçen yılki 48 milyar doların altında tutacağız” şeklinde konuştu.

DÜNYADAN HIZLI BÜYÜDÜK

Küresel ekonomi ve ticaretteki olumsuz seyirle bölgede devam eden çatışmalar ve 6 Şubat'taki depremlere karşın Türkiye ekonomisinin, yatırımlara, üretime, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ettiğini belirten Bolat, şöyle devam etti: “2021 yılında dünyada en yüksek büyüme oranına sahip olan 3 ülke arasında yer alarak yüzde 11,4 büyüdük. İhracatın büyümeye katkısı 5,3 puan oldu. Yine 2022 yılında ihracat büyümenin yarısı kadar pozitif bir katkı yaptı.” Türkiye’nin hizmet ihracatının yıllık ortalama yüzde 7,3 büyüdüğünü vurgulayan Bolat, “Dünyayla kıyasladığımızda hizmetler ihracatı son 10 yılda ortalama yüzde 4,5 büyümüş. Demek ki dünyadan daha hızlı büyüdük” açıklamasında bulundu.

2028 HEDEFİ 200 MİLYAR $

2028’de 200 milyar dolar hizmetler ihracatı hedeflediklerinin altını çizen Bolat, “2028'e kadar, malların ihracatı içinde dünyadaki payımızı yüzde 1,2'e ve 375 milyar dolar toplam mal ihracatına, hizmetler ihracatında da 200 milyar dolarlık bir mutlak hedefle ve bunun da dünya hizmetler ihracatındaki payını yüzde 2'ye yükselteceğiz” dedi.

Hizmetler sektörünün alt birimlerinde de ihracat rekorları kırıldığını, turizmden taşımacılık ve lojistiğe, sağlık ve eğitimden bilişim sektörüne kadar önemli başarılara imza atıldığını dile getiren Bolat, Türkiye'de çekilen dizi ve filmlerle bugün 800 milyonluk seyirci kitlesine ulaşıldığını söyledi. Bolat ayrıca, bilişim ve yazılım sektörünün de 3 milyar dolara yakın bir ihracata ulaştığını ve 5-6 yıl içinde 30 milyar doları hedeflendiğini belirtti.

İhracatın üçte biri hizmet sektöründen

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Eğer cari açığımızı düşürmek, döviz girişini artırmak istiyorsak, hizmet ihracatı bizim için tali yol değil ana yoldur. İhracatın yaklaşık üçte birini hizmet ihracatçıları sektörü yapıyor” ifadelerini kullandı. Avdagiç, kamu üniversitelerinde yurt dışından gelen öğrencilere yönelik ücret politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, kamu üniversitelerinde yapılacak makul bir düzenlemenin eğitim alanında ihracata da katkı sağlayacağını ifade etti. Avdagiç asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmesinde ise, “Asgari ücret, mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon olarak dikkate alınarak kurulan dengeleri bozmayacak şekilde artırılmalı” dedi.

hedefimiz 10 ülkeden biri olmak

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de hizmet ihracatının geçen yıl 50 milyar dolar ile dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, dengenin ihracat lehine artarak devam edeceğini ifade etti. İhracatta Türkiye’yi ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Gültepe, “Türkiye nitelikli iş gücüyle bu alanda fark yaratmaya devam edecek. İş yapma kültürümüzle nevi şahsına münhasır bir toplumuz. Mal ve hizmet ihracatını birbirinden ayırmadan bir bütün olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.







