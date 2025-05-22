Honda 500 milyonuncu motosikletini üretti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, 1949'da "Dream D-Type" modeliyle başladığı seri üretim yolculuğunun 76'ncı yılında, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. "Activa" ve "Super Cub" modelleriyle 100 milyonuncu, "Gold Wing" modeliyle 300 milyonuncu motosiklet üretimini gerçekleştiren Honda'nın Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki fabrikasında üretilen Activa modeli, 500 milyonuncu motosiklet olarak kayıtlara geçti.

"Teknoloji, hayatı kolaylaştırmalı." felsefesi ve inancıyla 1948 yılında kurulan Honda'nın Japonya dışındaki ilk motosiklet fabrikası, 1963'te Belçika'da faaliyete başladı. Devam eden yıllarda markanın benimsediği "talebin olduğu yerde üretim" felsefesine sadık kalınarak, üretim, dünya genelinde yaygınlaştırılmaya devam etti. Şirket, bu kapsamda, 1997'de 100, 2008'de 200 ve 2014'de 300 milyon adetlik üretim hedefine ulaştı. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de üretim adetlerinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Honda, içten yanmalı motorlu (ICE) modellere ve elektrikli araçlara odaklanmak için 2024 yılını belirledi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Başkanı Toshihiro Mibe, motosiklet üretiminin Honda'nın ilk faaliyeti olduğunu ve faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.





Motosiklet dünyasında çok sayıda ürün ve hizmetle müşterilerin güvenini kazandıklarını kaydeden Mibe, "Bunun sonucunda, toplam 500 milyon adetlik üretim hacmine ulaştık. Bu dönüm noktasına ulaşmamızı sağlayan müşterilerimizin yanı sıra geliştirmeden üretime, satıştan servise kadar emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





Honda, ürün gamında yer alan farklı segment ve hacimlerdeki motosiklet modelleri ve elektrikli araçlarıyla, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ulaşım araçlarını üreterek satışa sunuyor. Dünya genelinde 23 ülkede 37 üretim tesisinde yıllık 20 milyonun üzerinde üretim kapasitesi bulunan şirket, 30 binin üzerinde Honda bayisinden oluşan geniş hizmet ağıyla müşterilerine ulaşıyor. Firma, müşterilerinin "ulaşım özgürlüğü" için iş modelleri oluşturma ve elektrikliye geçiş gibi karbon nötr hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.







