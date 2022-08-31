Ekonomi İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu

İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön için 999 lira olan tavan fiyatı, bin 150 liraya yükseltildi. Havayolu şirketleri, yeni belirlenen tavan fiyatı üzerinden biletleri bugün itibariyle satışa sundu.

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Haber Merkezi DHA
İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu
Foto: Arşiv.

Yeniden belirlenen tavan ücret uygulamasına göre iç hatlarda ekonomi sınıfında tek yönde, en yüksek bilet fiyatı bin 150 lira oldu.

  • Havayolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Tavan ücretinde son yapılan artışla birlikte 2022 yılında toplamda beşinci kez iç hat biletlerine yansıtıldı.

Tavan ücretinde sene başında 599 lira olarak belirlenen en yüksek bilet fiyatı, kademe kademe yükseltilirken; son olarak haziran ayında 999 liraya kadar çıktı. Yeni belirlenen tavan fiyatıyla havayolları, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarda ekonomi sınıfı tek yön, en yüksek bilet fiyatını bin 150 lira olarak satışa sunmaya başladı.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI İLK OLARAK 2013'TE BAŞLADI

Yeni tavan ücretiyle iç hat uçuşu yapacak yolcular 'business sınıfı' hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık bin 449 liradan fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 9 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

2021’in en ucuz ve en pahalı uçak bileti açıklandı
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2021 pandemi etkilerinin hafiflediği ve seyahat kısıtlamalarının azaldığı bir yıl oldu. Bu durum havayolu seyahatlerini de canlandırdı. Geçtiğimiz yıl paylaştığı istatistiklerle dikkat çeken online uçak bileti ve otobüs bileti platformu Turna.com'un yayımladığı 2021 Seyahat Raporu’nda 2021’in en pahalı iç ve dış hat uçak biletlerine, en popüler destinasyonlara, bilet fiyatlarının en ucuz olduğu aylara ve en çok tercih edilen havayolu şirketlerine ilişkin veriler paylaşıldı.
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Buna göre en pahalı tek yön bilet iç hatlarda Bodrum- Gaziantep uçuşunda 1.844,99 TL karşılığında satılırken, dış hatlarda ise Doha- İstanbul uçuşunda 28.347,99 TL ile alıcı buldu.
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Açıklanan verilere göre 2021’de gidiş dönüş yönünde en pahalı dış hatlar uçak bileti İstanbul- New York uçuşunda 32.746,99 TL’ye satıldı. En pahalı tek yön dış hatlar uçak bileti ise Doha- İstanbul hattında 28.347,99 TL’ye alıcı buldu.
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2021’İN EN PAHALI VE EN UCUZ UÇAK BİLETLERİ<br><br>Açıklanan verilere göre, gidiş- dönüş en pahalı dış hatlar uçak bileti İstanbul- New York hattında 32.746,99 TL’ye satıldı. Geçtiğimiz yıl bu rekor Meksika- İstanbul hattında kaydedilmişti. 2021’de uçak biletlerinin en ucuz olduğu dönemler, kapanma tedbirlerinin uygulandığı şubat, mart ve mayıs ayları oldu. Yılın en ucuz tek yön iç hat uçak bileti Adana- Antalya uçuşunda 80,40 TL’ye, gidiş dönüş bileti ise aynı destinasyonda 149,65 TL’ye alıcı buldu. Dış hatların ucuzluk şampiyonları ise tek yönde 59,50 TL ile Antalya- Münih hattı ve gidiş dönüş seyahatte 456,10 TL ile Kiev- İstanbul biletleri oldu. Uçak bileti fiyatları önceki yıllarda olduğu gibi temmuz, ağustos ve aralık aylarında artış gösterdi.
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EN POPÜLER HATLAR: İZMİR- İSTANBUL, İSTANBUL- BAKÜ<br><br>Raporda 2021’de en çok seyahatin haziran ayında gerçekleştiği belirtilirken yurt içinde en popüler destinasyon İzmir- İstanbul oldu. İzmir- İstanbul uçuşlarını sırasıyla İstanbul- Antalya ve Adana- İstanbul takip etti. Önceki dört yılın lideri İstanbul- Bakü rotası, yurt dışı destinasyonları arasındaki konumunu bu yıl da kaptırmadı. Turna.com müşterileri, İstanbul- Bakü’den sonra İstanbul- Taşkent ve İstanbul- Tahran rotalarını tercih etti. Geçtiğimiz yılların “en romantik destinasyonu” Amsterdam, yılın ilk çeyreğinde çiftlerin tercihlerini sıcak ve güvenli tatil bölgelerinden yana kullanmasıyla yerini Maldivler’e bıraktı. Kiev ve Bakü ekonomik tatil alternatifleri olarak ilk sıralarda yer alırken, iç hatlarda İstanbul, İzmir ve Antalya en çok seyahat edilen şehirler unvanını korudu. Öğrenciler Bakü, Kiev ve Varşova’yı tercih ederken, 65 yaş üstü müşteriler yurt dışında en çok Hamburg’a uçtu.
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KÜRESEL TRENDLER TÜKETİCİLERİN ESNEK SEYAHAT ALTERNATİFLERİNE YÖNELECEĞİNİ GÖSTERİYOR”<br><br>Verilere ilişkin görüşlerini paylaşan Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı “Her yıl analiz ettiğimiz veriler, tüketicilerin seyahat alışkanlıklarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. 2021 Seyahat Raporu’ndan pandeminin etkilerinin yılın ortasından itibaren zayıflamaya başladığı ve seyahat alışkanlıklarının normalleşme aşamasına geçtiği görülebiliyor. Turna.com olarak küresel trendlerden hareketle 2022’de müşterilerin esnek seyahat alternatiflerine yöneleceğini ve yolculuklarını planlarken olası kısıtlamalara ya da diğer değişikliklere hazırlıklı olmayı tercih edeceklerini öngörüyoruz. Biz de hem güncel uçak bileti kampanyalarımızla hem de ‘Koşulsuz Bilet İptali' gibi hizmetlerimizle tüketici ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
2021’in en ucuz ve en pahalı uçak bileti açıklandı
Seyahat yasaklarının hafiflediği ve hayatın yeniden normale dönmeye başladığı 2021'de havayolu seyahatleri de arttı. Peki en ucuz uçak bileti ve en pahalı uçak bileti hangisi oldu? Ayrıntılar haberimizde...

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