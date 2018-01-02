İhracatta tarihi rekor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Salı günü yayınlanan verilere göre öncü dış ticaret açığı Aralık ayında 9.57 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında 157,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı.

Aralık ayında öncü ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6 artarak 13.9 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 277 artarak 23.5 milyar dolara yükseldi.

Öncü dış ticaret açığı Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 71.4 artış kaydetti.

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