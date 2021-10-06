Ekonomi IKEAdan Türkiye kararı Alımları artırmayı planlıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

IKEA'dan 'Türkiye' kararı: Alımları artırmayı planlıyorlar

İsveç merkezli mobilya devi, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek Türkiye üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.

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Haber Merkezi Reuters
IKEAdan Türkiye kararı: Alımları artırmayı planlıyorlar
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IKEA, pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan navlun maliyetlerinin ardından, Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti. İsveç merkezli mobilya devi, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek Türkiye üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye’de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki Ikea mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor. İkea mevcut durumda Türkiye'de 20-25 civarı üretici ile çalışıyor.

"TÜRKİYE'DEN ALIMI ÇOK DAHA FAZLA BÜYÜTMEK ÜZERE..."

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada, "Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye’de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi ve ekledi:

  • "IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor."

Nişel, IKEA'nın Türkiye'den dünyaya yaptığı ihracat tutarı ile ilgili bilgi vermedi. Ancak IKEA’nın Türkiye'den ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti. Nişel, "IKEA tüm dünyada en yüksek standartta ürün ürettirmeye çalışıyor. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, çalışan haklarından, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olmasına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu nedenle bir ülkede yeni bir kategori açmaya karar verdiğinde o standartları yerleştirmek açısından süreç bir hayli uzun olabiliyor. Bununla beraber, Türkiye'den alımı çok daha büyütmek üzere yoğun bir çalışma olduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.

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IKEA'nın 30 gün süren deneyi şaşırttı!
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Bitkilerin insanlarla aynı duyulara sahip olduğu fikriyle başlatılan deneyde, IKEA kendi mağazasındaki iki bitkiyi okula götürdü ve ayrı fanuslara koydu. 'Bitkiye 30 gün boyunca hakaret ederseniz, nefret dolu söylemlerle yaklaşırsanız ne olur?' sorusuyla yola çıkıldı.
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Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki okulda öğrencilerinden ayrı ayrı hakaret, zorbalık, nefret söylemleri ve iltifat, övgü gibi olumlu cümleler içeren ses kayıtları alındı.
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Aynı koşullara ve bakım şartlarına sahip bitkilerden birine sadece olumsuz kayıtlar, diğerine ise olumlu kayıtlar dinletilmeye başlandı.
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Sol tarafa her gün hakarete, zorbalığa maruz kalan çiçek konuldu.
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Sağ tarafa ise iltifat ve kibar sözler duyan bitki konuldu.
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Sonucu merak eden öğrencilerden her gün bitkileri kontrol etmeleri istendi.
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Kendi kayıtlarını bitkilerle beraber dinleyen öğrenciler, deneyin gidişatını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Zorbalığa dikkat çeken deneyde, olumlu iletişimin önemi vurgulandı.
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Nefret söylemlerinin ve hakaretin bir canlıya ne boyutta zarar verdiği deneyle gözler önüne serildi.
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Öğrencilerin tamamen olumsuz, hakaret ve zorbalık dolu kaydına maruz kalan bitki her geçen gün soldu; yaprakları döküldü. Üstelik diğer bitkiyle aynı şartlara sahip olmasına rağmen uğradığı sözlü zorbalığa dayanamadı.
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30 günün sonunda ışık ve sulama gibi aynı şartlara sahip iki bitkiden olumlu kayıtları dinleyen canlılığını korudu.
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IKEA'nın 30 gün süren deneyi şaşırttı!
IKEA, 4 Mayıs Zorbalık Karşıtı gününde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde öğrencilerle beraber herkesi şaşırtan bir deney yaptı. 30 gün süren canlı deneyde aynı koşullara sahip 2 bitkiden birine hakaret diğerine iltifat dolu ses kayıtları dinletildi. Öğrencilerin her gün devam ettirdiği deneyin sonucu şaşırttı.


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