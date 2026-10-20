Benzine dev indirim pompaya yansıdı: Akaryakıtta tabelalar değişti işte il il güncel benzin motorin LPG fiyatları
Brent petroldeki geri çekilme ve döviz kurundaki yatay seyir sonrası akaryakıtta araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4,30 TL indirim geldi. İndirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Sürücüler ise şehir şehir güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 20 Ekim 2026 Salı motorin, benzin ve LPG fiyatları...
Küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt tabelalarına da yansıdı.
Benzin fiyatlarında sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Gece yarısından itibaren benzine 4,30 TL indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
İşte 20 Ekim 2026 Salı gününde İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin ve LPG fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 79.60 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 41.20 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 79.40 TL
Motorin: 96.50 TL
LPG: 40.60 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80.60 TL
Motorin: 97.80 TL
LPG: 41.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80.80 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.20 TL