İstanbul Havalimanı nisandaki uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

"İç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye zirveye oynadı. Nisanda günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz Avrupa'da ikinci sırada bulunuyor. Fransa 975 trafikle ilk sırada, İtalya ise 854 trafikle üçüncü sırada bulunuyor. Düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin uçuş trafiğinde de Türkiye öne çıkıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 219,8 kalkışla Avrupa'da 5'inci sırada, Antalya Havalimanı ise 179,3 kalkışla 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye, günlük ortalama yeni uçuş ekleyen ülkeler sıralamasında da öne çıktı. Nisanda günlük ortalama 196 yeni uçuş ekleyen ülkemiz, Avrupa'da 4'üncü sırada yer aldı. Bu da hava ulaşımındaki büyümenin sürdüğünü göstermektedir."