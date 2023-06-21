KAAN uçuşa hazır

Türkiye’nin milli hava araçları Paris’te sergileniyor. Dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından olan Paris Air Show’un 54’üncüsü Fransa’nın başkenti Paris’teki Le Bourget Havaalanı’nda 4 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Havacılık ve savunma sektöründen dünyaca ünlü firmaların bulunduğu fuarda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da helikopter, uçak ve insansız hava araçlarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle yerini aldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Paris’te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kotil, “Rusların ve ABD’lilerin yaptığını tekrarlamıyoruz. İnşallah bundan yüzlerce satacağız. Taşıma kapasitesi yüksek, motoru güçlü, atak bir helikopter. Uçuyor şu anda, teslimat 2025’te” dedi. Kotil, fuarda ilk kez sergilenen “GÖKBEY helikopterinin ağabeyi” olarak da nitelendirilen 11 ton ağırlığındaki T925 ağır sınıf genel maksat helikopterinin de 1 yıl sonra uçacağını dile getirdi.

Milli muharip uçak KAAN hakkında da açıklamalarda bulunan Kotil, imalat ve tasarımıyla KAAN’ın uçmaya hazır olduğunu kaydetti: “Uçak uçabilecek durumda. İmalat, tasarım olarak her şeyi tam yaptık. HÜRJET kadar üzerinde test yapmadık. Milli muharipte iniş takımı, uçuş bilgisayarı gibi birkaç komponent henüz uçuşa elverişli değil. Bunların yıl sonuna kadar uçuşa elverişli olmasını bekliyoruz. Yoksa Milli Muharip Uçak uçuşa hazır, zor tutuyoruz. 2028’de, Blok-10 denilen, ilk aşamada F-16’nın üstünde F-35’in altında 20 uçağı Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. 2030’da beşinci nesil seviyesine gelecek. Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın. Şu an 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor. Biz kaça satarız ayrı bir konu ama bu uçaklar kabaca 100 milyon dolar.”