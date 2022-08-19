Karayollarında her rotaya yeni kota

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü temaslarda sağlanan kota artışı aynı zamanda ihracatın da artması anlamına geliyor.

TÜRKİYE ÇIKIŞLI 820 BİN SEFER

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre; transit geçişlerde sağlanan kota artışı ile birlikte Avrupa’ya daha kolay ve ucuz taşıma imkânı sağlanıyor. Kolay ve ucuz taşıma ile de Avrupa ihracatında artışa gidilecek. Yapılan bu çalışmalar sonucunda bu yılın ilk 6 aylık döneminde kota artışı ile birlikte ilave geçiş belgesi sayısı 265 bine ulaştı. İlk 6 ayda, Türkiye’de yapılan uluslararası taşıma sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 820 bin seferi aştı. Kotaların artırılması için yılın ikinci yarısında da ülkelerle görüşmeler ikili ve çok taraflı olarak devam edecek. Özellikle ihracatın yoğun olduğu Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkeleri ile toplantılar yapılarak kotaların artırılması için diplomatik girişimlerde bulunulacak.

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BİRÇOK ÜLKEYLE TRAFİK ARTTI

Yılın ilk yarısında Macaristan transit geçiş belgesi sayısı 36 binden 130 bine, Yunanistan transit geçiş belgesi kotası 35 binden 40 bine, Bulgaristan transit geçiş belgesi sayısı 250 binden 375 bine yükseltildi. Sırbistan ile geçiş ücretleri kaldırılarak yıllık 25 bin çok girişli belge teati edilmeye başlandı. Romanya ile transit taşımaların serbestleştirilmesi ve taşımalardan alınan geçiş ücretlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarda da düzenlemeler yapıldı. Gürcistan ile transit taşımaların serbestleştirilmesi süreci başlatıldı. Kazakistan ile kota artışı sağlandı ve ikili belge sayısı 8 binden 10 bine, transit belge sayısı ise 2 binden 15 bine yükseltildi. Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda da 35 bin 500 ilave geçiş belgesi temin edildi.