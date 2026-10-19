Altın piyasasında gözler 3 Kasım’da: Uzmandan dikkat çeken fiyat analiz

Ons altında 4.000 dolar sınırı öne çıkıyor

Altının teknik görünümüne ilişkin değerlendirmesinde Kaya, aşağı yönlü hareketlerde 4.100 doların ara destek, 4.000 doların ise ana destek olarak izlenmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce bu fiyat aralığına gerileyen altının güçlü alımlarla karşılaştığını hatırlatan ekonomist, Çin Merkez Bankası'nın alımlarının da bu süreçte dikkat çektiğini belirtti.





Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.250 ve 4.300 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Kaya'ya göre 4.300 dolar direncinin aşılması, yükseliş hareketinin yeniden güç kazanması açısından önem taşıyor. Buna karşılık 4.000 doların altına inilmesi durumunda daha düşük seviyeler gündeme gelebilir.





Kaya, mevcut fiyat bölgesindeki olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsat oluşturabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. Bu değerlendirmelerin kişisel piyasa beklentisi niteliğinde olduğu unutulmamalı.