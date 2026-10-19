Altın piyasasında gözler 3 Kasım’da: Uzmandan dikkat çeken fiyat analiz
Altın ve gümüşte 3 Kasım’a dikkat çeken Ekonomist Tuna Kaya, ons altında 4.000 dolar, gümüşte ise 56 dolar seviyesini gündeme taşıdı. Borsa İstanbul’da 11.600 puan desteğine işaret eden Kaya, küresel piyasalarda kritik tarihin seyrini belirleyebilecek gelişmelere ve Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Altın, gümüş, Bitcoin ve borsada kritik eşikler
Ekonomist Tuna Kaya, küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın, gümüş, Bitcoin ve Borsa İstanbul için öne çıkan fiyat seviyelerini açıkladı. Ons altında 4.000 dolar, gümüşte 56 dolar ve Borsa İstanbul’da 11.600 puan seviyelerine dikkat çeken Kaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının da piyasaların seyri açısından belirleyici olabileceğini söyledi. ABD’de yaklaşan ara seçimlere işaret eden ekonomist, 3 Kasım tarihinin küresel piyasalar bakımından önemli bir dönemeç olabileceğini ifade etti.
Altın ve gümüşte geri çekilme sonrası hangi seviyeler izlenecek?
YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri ele alan Tuna Kaya, değerli metallerin haftalık performansını değerlendirdi. Ons altının 4.200 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısıyla karşılaştığını belirten Kaya, Trump’ın açıklamalarının ardından fiyatlarda geri çekilme yaşandığını söyledi.
Gümüşte de benzer bir hareket görüldüğünü aktaran Kaya, ons gümüşün 58 dolar seviyelerine kadar çıktıktan sonra 56,97 dolara gerilediğini belirtti. Gram altın haftayı 6.628 TL’den, gram gümüş ise 90,58 TL’den tamamladı.
Küresel emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerine de değinen Kaya, son yedi yılda ABD'de kahve fiyatlarının yüzde 124, doğal gaz fiyatlarının yüzde 64, petrol fiyatlarının ise yüzde 60'ın üzerinde arttığını ifade etti. Bu tabloyu ABD'deki yüzde 3,7'lik enflasyon verisiyle birlikte değerlendiren ekonomist, varlıkların uzun vadeli performansının önemine dikkat çekti.
Altın 26 yılda yüzde 1.523 yükseldi
Altının uzun vadeli performansını dolar ve euroyla karşılaştıran Kaya, 2000 yılından bu yana yaşanan değişime ilişkin verileri paylaştı. Kaya'nın aktardığı rakamlara göre doların ABD enflasyonu karşısındaki satın alma gücü yüzde 47, euronunki ise yüzde 44 geriledi.
Aynı dönemde ons altının 248 dolardan 4.165 dolara yükseldiğini belirten Kaya, bu değişimin yaklaşık yüzde 1.523'lük artışa karşılık geldiğini söyledi.
Uzman isim, söz konusu karşılaştırmanın uzun vadeli yatırım tercihlerinde dikkate alınması gerektiğini belirterek yalnızca döviz tutmak yerine döviz cinsinden fiyatlanan varlıkların performansını da değerlendirmenin önemini vurguladı.
Ons altında 4.000 dolar sınırı öne çıkıyor
Altının teknik görünümüne ilişkin değerlendirmesinde Kaya, aşağı yönlü hareketlerde 4.100 doların ara destek, 4.000 doların ise ana destek olarak izlenmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce bu fiyat aralığına gerileyen altının güçlü alımlarla karşılaştığını hatırlatan ekonomist, Çin Merkez Bankası'nın alımlarının da bu süreçte dikkat çektiğini belirtti.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.250 ve 4.300 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Kaya'ya göre 4.300 dolar direncinin aşılması, yükseliş hareketinin yeniden güç kazanması açısından önem taşıyor. Buna karşılık 4.000 doların altına inilmesi durumunda daha düşük seviyeler gündeme gelebilir.
Kaya, mevcut fiyat bölgesindeki olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsat oluşturabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. Bu değerlendirmelerin kişisel piyasa beklentisi niteliğinde olduğu unutulmamalı.
Gümüşte 56 dolar desteği yakından izleniyor
Gümüş piyasasında 56 dolar seviyesini kritik eşik olarak değerlendiren Kaya, yukarı yönlü hareketin ivme kazanabilmesi için 60,22 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini söyledi.
56 dolar desteğinin korunamaması halinde ons gümüşte 50 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini belirten ekonomist, bu nedenle yatırımcıların destek seviyesini yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.
Gümüşün geçmişte 120 dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatan Kaya, zirveden sonraki düşüşün yatırımcı davranışları üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Fiyatların 100 doların üzerinde bulunduğu dönemde ilginin arttığını, geri çekilmeyle birlikte ise yatırımcı ilgisinin azaldığını belirtti.
Kaya, orta ve uzun vadeli görünüm açısından mevcut seviyelerin fırsat oluşturabileceği görüşünü paylaştı. Ancak fiyatların yönünün destek seviyelerinin korunmasına ve piyasa koşullarına bağlı olacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Çin'in altın alımları fiyatlar için neden önemli?
Altın piyasasında Çin Merkez Bankası'nın alımlarını yakından izlediğini belirten Kaya, yılın mart-eylül dönemine ilişkin alım miktarlarını ve aynı dönemdeki ons altın fiyatlarını aktardı.
Kaya'nın paylaştığı verilere göre Çin'in altın alımları mart ayında yaklaşık 4,5 ton seviyesindeyken eylülde 23 tona ulaştı. Bu dönemde ons altın fiyatının farklı seviyelerde hareket ettiğini belirten ekonomist, fiyatlardaki gerilemeyle birlikte alımların artmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yeni bir düşüş yaşanması halinde Çin'in alım politikasını sürdürüp sürdürmeyeceğinin önemli bir gösterge olacağını ifade eden Kaya, ülkenin altın alımlarına devam etmesini beklediğini dile getirdi.
Bitcoin'de 82 bin dolar seviyesi kritik
Kripto para piyasasını da değerlendiren Tuna Kaya, Bitcoin için 82.000 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 75.000 dolara kadar geri çekilme ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.
Kaya, 80.000 dolar seviyesini ise ara destek olarak tanımladı. Bitcoin'in bu bölgenin üzerinde kalmasının önem taşıdığını söyleyen ekonomist, desteğin kaybedilmesi durumunda satış baskısının artabileceğini ifade etti.
Daha önce kripto para piyasasında ve ABD hisse senetlerinde pozisyonlarını azaltarak nakit varlıklarını artırdıklarını belirten Kaya, piyasa koşullarına göre bu stratejiyi değerlendirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.
Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların odağında
Yurt içi piyasalar açısından haftanın önemli gündem maddelerinden biri TCMB'nin faiz kararı olacak. Kaya, piyasa beklentisinin 100 baz puanlık faiz indirimi yönünde olduğunu belirterek böyle bir kararın mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Fon piyasasında yaşanan sorunlara ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesine işaret eden ekonomist, bu ortamda faiz indiriminin risk oluşturabileceğini savundu. Bununla birlikte piyasaya destek vermek amacıyla indirim kararı alınmasının da ihtimaller arasında bulunduğunu ifade etti.
TCMB'nin açıklayacağı kararın, yatırımcıların beklentileri ve piyasalardaki fiyatlamalar açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.
Borsa İstanbul'da 11.600 puan sınavı
Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşü değerlendiren Kaya, endeksin 12.000 puanın altına gerilemesinin ardından teknik görünümde yeni destek seviyelerinin öne çıktığını söyledi.
Kaya, MSCI'ın Türkiye hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurma kararının piyasadaki gelişmeler açısından önemli olduğunu belirtti. Söz konusu kararın, küçük ölçekli şirketlerle bağlantılı olası koordineli işlemler ve fiili dolaşım oranlarına ilişkin endişeler çerçevesinde alındığını aktardı.
Haziran 2027'ye kadar tanındığı belirtilen sürenin, sorunların giderilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Kaya, bu süreçte fon piyasasındaki aksaklıkların çözülüp çözülemeyeceğinin ve hisse senetlerindeki spekülatif hareketlerin önüne geçilip geçilemeyeceğinin belirleyici olacağını söyledi.
Teknik seviyelere ilişkin değerlendirmesinde 11.600 puanı ara destek, 11.126 puanı ise sonraki önemli destek olarak gösteren Kaya, 11.600 puanın da aşağı yönlü kırılması halinde endekste 11.000 puanlı seviyelerin gündeme gelebileceğini dile getirdi.
3 Kasım neden önemli?
Kaya'ya göre yatırımcıların takip etmesi gereken başlıklar yalnızca altın, gümüş ve borsadaki teknik seviyelerle sınırlı değil. Küresel siyasi gelişmeler ve merkez bankalarının kararları da piyasalardaki yön arayışında etkili olabilir.
Ekonomik takvimde yurt içi piyasalar açısından öne çıkan gelişmenin TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı olduğunu belirten Kaya, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD ara seçimlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
ABD'deki ara seçimlerin olası sonuçlarının yalnızca ülke piyasalarını değil, küresel finansal dengeleri ve Türkiye'yi de etkileyebileceğini ifade eden Kaya, 3 Kasım tarihini bu açıdan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
Altın ve gümüşte kritik destek seviyeleri, Bitcoin'de olası geri çekilme alanları ve Borsa İstanbul'daki teknik eşikler önümüzdeki dönemde yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürecek. Bununla birlikte, söz konusu seviyeler ve senaryolar ekonomistin değerlendirmelerini yansıtıyor; piyasalarda kesin sonuç veya garanti anlamına gelmiyor.