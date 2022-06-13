​Kira göçü: Merkeze uzak yerler revaçta

Kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırından önce İstanbul’da ciddi bir nüfus hareketliliği yaşandı. Fırsatçı bazı ev sahibi ve emlakçıların sebep olduğu yüzde 100’ü bulan artışların yaşandığı Beşiktaş, Maltepe, Üsküdar gibi ilçelerden kiraların daha düşük olduğu Arnavutköy, Sancaktepe, Beylikdüzü, Esenyurt gibi ilçelere doğru göç hareketliliği yaşandı. Kira artışlarını yüzde 25’le sınırlayan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin bu hareketliliği düşüreceği belirtiliyor. Emlakçılar, “Bölgemizdeki k ira ücretlerini öğrenmek için her gün vatandaşlarımız bizi arıyor. Şehir içindeki kira artışları halkı daha makul yerleşim yerlerine göç etmeye sevk ediyor” dedi.

KADIKÖY’DEN ÇEKMEKÖY’E

İş değişikliği nedeniyle ev değiştirmek zorunda kalan A.I., “Kadıköy’de oturuyorum. Bizim ev eski ve kiram 4.500 TL. İşimden dolayı taşınmam gerekiyor ama Kadıköy’de ev fiyatları 13-14 bin civarında. Geçen sene aynı standartlarda bir evin kirası 4.500-5000 TL civarındayken bu yıl 13 bin’e yükseldi. O yüzden biz de mecburen Çekmeköy’e taşınmayı düşünüyoruz. En azından orada kiralar 3-4 bin arasında. Kira fiyatlarındaki artış bizi uzak yerlere taşınmaya mecbur bıraktı” dedi.

DAHA UCUZ SEMTLERE GÖÇ

Bağcılar’dan Beylikdüzü’ne taşınan A.Ş., şöyle konuştu:

“4 kişilik bir aileyiz ve Bağcılar'da oturuyorduk. Normal şartlarda Bağcılar İstanbul’un en uygun bölgelerinden biri fakat burada bile kiralar o kadar fazla arttı ki ev sahibi kiramızı 6 bin liraya yükselti. Biz de kiraların daha uygun olduğu Beylikdüzü’ne taşındık. Şu an burada 2 bin civarında kira ödüyoruz. Aldığım maaş anca burada oturmamıza yetiyor.”

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ANILARIMI GERİDE BIRAKTIM

Üsküdar’dan Sancaktepe’ye taşınmayı düşünen İ.A. ise, şunları söyledi: “25 yıldır Üsküdar Çamlıca’da oturuyorum. Çocuklarımı burada büyüttüm. İyi-kötü tüm günlerimde hep buradaydım. Ama ev sahibim kirayı 1800 TL’den 10 bin TL’ye çıkarmak istedi. Ben de semtimi değiştirmeye mecbur kaldım. Şimdi Sancaktepe’den ev bakıyorum.Bu kira artışları beni, anılarımdan, arkadaşlarımdan, komşularımdan esnaf dostlarımdan, sevdiğim sokaklardan kopardı.”

Merkeze uzak yerler revaçta

Çekmeköy’de bulunan bir emlakçı, şu bilgileri verdi: ”Çekmeköy’e çok fazla talep var. 2 ayda en fazla 2 evi kiraya verdik. Piyasada kiralık ev sıkıntısı yaşanıyor. Eskiden kiracı bulamazdık, şimdi de kiralık ev bulamaz olduk. Kiralık daire sorgulaması için her gün arıyorlar. Şu an Ümraniye’de 7-8 bin, Maltepe’de 9-10 bin arası evler kiralanıyor. Vatandaş da geçinemediği için zor durumda kalmaktansa şehirden daha uzak ilçelere taşınıyor. Bizim Çekmeköy’de ev kiraları 3-4 bin arası olduğu için buraları tercih ediyorlar.”

Ev kalmadı

İstanbul’un birçok semtinde kiralık ev bulmakta zorlanıldığını ifade eden emlakçılar, “Arnavutköy’de şu an kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz. Başakşehir’deki kira bedelleri 8-9 bin arasında değişiklik gösteriyor. Arnavutköy’deki kiralar ise 3-4 bin arasında değişiyor. Arnavutköy Başakşehir’e yarım saat uzaklıkta ve tek vesaitle ulaşım sağlandığı için kiracılar Başakşehir’deki evlere o kadar fazla kira vermektense yarım saatlik yol çekip daha uygun olan Arnavutköy bölgesine taşınıyorlar. Bu şekilde talepte bulunan çok fazla kiracı var” diyor.

YÜZDE 25 SINIRI YÜRÜRLÜKTE

Milyonlarca kiracının beklediği, konut kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyecek.

SABİT ORAN UYGULANACAK

1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. TÜFE, yüzde 25’in altında gerçekleşirse düşük oran geçerli sayılacak. Yüzde 25’lik artışı geçecek şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz olacak. Düzenlemeden mevcut konut kiracıları yararlanacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de yüzde 25 sınırı uygulanacak.

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