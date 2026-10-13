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Paris’te Türkiye modelleri sahnede

Paris’te Türkiye modelleri sahnede

Şuayip Alabay
04:00, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 07:05, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Paris’te Türkiye modelleri sahnede
Fotoğraf: Arşiv

Paris Otomobil Fuarı’nda Türkiye pazarının amiral modelleri görücüye çıktı. Yerli Hyundai Bayon ve Dacia Striker fuarda ilgi görürken, Egea’nın yerini dolduracak Fiat Fastback büyük beğeni topladı.

Otomotiv endüstrisinin önemli buluşmalarından Paris Otomobil Fuarı, Fransa’nın başkenti Paris’te kapılarını açtı. Bu yıl 91’inci gerçekleşen fuara 60’tan fazla marka katıldı. Toplam katılımcı sayısı da 100’ü aştı. Otomobillerin yanı sıra enerji, şarj altyapısı, otomotiv teknolojileri, tedarik sanayii ve yeni mobilite çözümleri de fuarda yer aldı. Paris’in 2026 edisyonunda Renault, Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Stellantis’in diğer markalarıyla birlikte Alman ve diğer Avrupalı üreticilerin güçlü katılımı dikkat çekti. Fuarın en dikkat çekici modellerinden birisi ise Fiat’ın Egea’nın pazar payını yeniden sağlayacak olan Fastback modelini sergilemesi oldu. Fastback ve Grizzly modelinin Aralık’ta satışa sunulması planlanıyor. Modelin gelişim testleri de Türkiye’de yapıldı. Türk tüketicisinin ihtiyaçlarının gözetildiği Fastback’te iyi bir fiyatlandırmayla pazarın öncüsü olması hedefleniyor. Öte yandan Fastback Fas’tan ithal edilecek.

İZMİTLİ BAYON’A YENİ YÜZ VE MOTOR

Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilen Bayon’un da yeni yüzü Paris’te sergilendi Örtüsü kalkan modele yeni tasarımın yanı sıra yeni motor seçeneği de eklendi. Bayon’un 1.0 benzinli seçeneğinin yanına 1.6 litre hibrit motorla ürün gamı güçlendirildi. Türkiye’de üretilecek modelin yeni yüzü ve teknolojisi de otomobil severlerden tam not aldı. Fuarın en dikkat çekici modellerinden olmayı başaran yeni Hyundai Bayon, Avrupa pazarına damga vurmayı hedefliyor. Bursalı Dacia Striker da Paris’in en dikkat çeken modelleri arasında yerini aldı. Ev sahibi Renault’nun ve Dacia’nın standında Türk üretimi modeller büyük ilgi gördü. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında üretilen Clio ailesi ve Renault Duster da ihracat odaklı otomotiv üretiminde üstlendiği rolü güçlendiriyor.

YENİ KONSEPTLER GELECEĞE GÖTÜRDÜ

Peugeot’nun yeni 308 ve 408 modelleri ile E-208 GTi, Citroen’in geçmişinden izler taşıyan elektrikli 2CV konsepti, DS N°7, Fiat Grizzly, Lancia Gamma ve Opel Corsa GSE grubun öne çıkan otomobilleri arasında bulunuyor. Ayrıca Peugeot RCZ’nin konsepti de dikkat çeken modeller arasında yerini aldı. Leapmotor’un B03 modelinin Avrupa’da ilk kez sergilenmesi de aynı platformdaki iş birliklerinin geldiği en yakın noktayı Paris’te gözler önüne serdi. Özellikle elektrikli Citroën 2CV konsepti, erişilebilir elektrikli otomobil tartışması açısından önem taşıyor.


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Başlıklar :FransaParisTürkiyeotomobil
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